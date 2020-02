Apple, Amazon a další opět v hledáčku úřadů, teď kvůli akvizicím

Regulační úřady ve Spojených státech podrobněji přezkoumají dominantní postavení velkých technologických firem na trhu. Federální obchodní komise (FTC) nařídila pěti firmám, jmenovitě Facebooku, Amazonu, Applu, Microsoftu a Alphabetu, aby jí předaly detailní informace o svých menších akvizicích od nynějška až do roku 2010, které nepodléhaly přezkumu antimonopolních úřadů.



Informace zahrnují stovky různých akvizic. Cílem regulátorů je zjistit, zda firmy skupují rodící se nebo potenciální konkurenty, což by mohlo poškozovat hospodářskou soutěž. Předseda FTC Joseph Simons uvedl, že vláda může po přezkumu požádat technologické giganty, aby tyto akvizice zrušily a prodaly majetek, pokud zjistí, že porušují antimonopolní zákony.





Vyšetřování přichází v době, kdy ministerstvo spravedlnosti, FTC, generální prokurátor a právní výbor Sněmovny reprezentantů vyšetřují velké technologické firmy kvůli možnému porušování antimonopolních zákonů. Firmy jsou viněny z toho, že využívají svého vlivu k ochraně tržního podílu nebo k expanzi na přilehlé trhy.FTC se soustředí na akvizice s menší hodnotou, zhruba do 100 milionů USD (2,3 miliardy Kč ), u kterých firmy nemusejí žádat stát o povolení a které se uskutečnily od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2019. Simons dodal, že regulátoři mají zájem o všechny fúze a akvizice v technologickém sektoru a zaměstnanci FTC také prozkoumají, zda firmy nemanipulovaly s hodnotou některých akvizic, aby se vyhnuly požadavku na oznámení transakce úřadům. Simons také uvedl, že FTC chce především identifikovat oblasti, které musejí antimonopolní úřady více kontrolovat.Společnost Alphabet , což je mateřská firma Googlu , podle sdělení pro burzu loni vynaložila jednu miliardu USD za nespecifikovaný počet malých akvizic. Mnoho z nich byly firmy zabývající se výzkumem umělé inteligence a cloudovými službami. Apple za posledních deset let s výjimkou převzetí firmy Beats v roce 2014 za tři miliardy USD uskutečnil převážně menší transakce za méně než 500 milionů USD . Zajímal se hlavně o menší společnosti, které se zabývají důležitými technologiemi, jako je například rozšířená realita, senzory do fotoaparátů a umělá inteligence. Microsoft loni uskutečnil 19 menších akvizic v celkové hodnotě 1,6 miliardy USD , převážně v hotovosti. Za posledních deset let pak dokončil zhruba 175 dohod. Amazon za deset let realizoval přes 120 transakcí, uvedla agentura Reuters. Facebook za posledních zhruba 15 let koupil kolem 70 firem, což mu podle kritiků poskytlo silnou tržní sílu, která mu umožňuje potlačovat konkurenci. Mezi transakcemi jsou i velké akvizice, například převzetí provozovatelů WhatsApp a Instagram, ale i menší transakce v oblasti reklamní technologie, rozpoznávání obličeje a sociální analýzy, podotýká agentura AP.