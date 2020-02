Právo na bezemisní dopravu a nová válka proudů

Tesly je nyní z evidentních důvodů všude plno. I tak si dovolím jí zde opět zmínit v souvislosti s jedním širším tématem. Jak jsem psal minulý týden, známý analytik Adam Jonas vyjádřil obdiv k šéfovi Tesly tím, že prý je, jako by spolu měli „Thomas Edison a Henry Ford dítě“. Nabízí se otázka, proč by si v tomto případě pan Ford nevybral spíše Nikolu Teslu. A touto otázkou se můžeme dostat k pozoruhodnému příběhu, který začal před více než sto lety, a ač se zdálo, že je již definitivně ukončen, nyní se podle všeho otevírá jeho další významná kapitola.



Takzvaná „válka proudů“ vypukla podle serveru eletrina.cz na konci osmdesátých let 19. století. T. Edison tehdy budoval elektrárny s elektrickým vedením využívajícím stejnosměrný proud. Jenže pak „každá domácnost musela být spojena vlastním drátem přímo s elektrárnou a stejnosměrný proud také selhával při přenosu na delší vzdálenosti“. Úkolem vyřešit tyto nedostatky byl pověřen Nikola Tesla. Když ale přišel s návrhem střídaného proudu, „Edison se mu vysmál, protože se nechtěl vzdát renty z vlastních patentů, které spoléhaly na stejnosměrný proud“.





Tesla tak odešel, začal spolupracovat s průmyslníkem Georgem Westinghousem a začali se střídavým proudem penetrovat méně zabydlené oblasti. Edison záhy „přešel do útoku“ a zahájil propagandu namířenou proti „nebezpečnému až smrtelnému“ střídavému proudu. Před reportéry například „navedl psa z ulice, aby se napil z plechovky, do které byl veden střídavý proud“ a „podobné divadlo pro média předvedli Edisonem pověření lidé ještě několikrát“, a to ještě mnohem horším způsobem.Jak tato válka proudů skončila, víme. Jenže jak jsem naznačil v úvodu, ona vlastně neskončila, protože stejnosměrný proud je používán třeba v solárních článcích či v elektromobilech. Všimněme si tedy toho, že Tesla paradoxně oživuje technologii, kterou ten, po kterém je pojmenována, zadupal do země. Co máme, doufejme, již definitivně za sebou, jsou praktiky a podnikatelské prostředí, ve kterém se pan Tesla a Edison snažili prosadit svou technologii.Vozy s nulovými emisemi a bezplatné zdravotnictvíV souvislosti s výše uvedeným bych rád poukázal na další věc. Jak jsme se mohli dočíst v Perlách týdne, Hyundai u nás chce vyrábět vůz Kona Electric a její mluvčí v této souvislosti uvedl, že „Hyundai se může stát největším dodavatelem vozidel s nulovými emisemi v Evropě , když bude mít v roce 2020 možnost nabídnout více než 80 000 kusů vozů tří modelových řad“.Na ten výraz „bezemisní“ bychom si ale možná měli dávat trochu více pozor - hodně podobně, jako třeba na výraz bezplatné zdravotnictví a právo na něj. „Právo“ na bezemisní elektromobily totiž nemají ani ty nejzelenější evropské země – viz následující graf s podílem obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě elektrické energie . To neznamená, že řada zemí již nepřekročila hranici toho, kdy má elektromobil za celý svůj životní cyklus nižší emise než spalovací motory. Ale to je již jemnější rozlišení než „bezemisní“ provoz. U oné války proudů tak dnes nezáleží ani tak na AC/DC, jako na původu proudu.





Mohu se mýlit, ale zdá se mi, že případné „právo“ na silniční dopravní prostředek s nulovými emisemi vypadá již po staletí stále stejně:







Zdroj: Pixabay