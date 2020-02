Podraží čokoláda? Cena kakaa vystoupala do blízkosti dvouletých maxim

Cena kakaa v posledních seancích prudce rostla a letos už přidala téměř 15 % až k úrovni 2930 dolarů za tunu. Kakao se tak dostalo na maxima od dubna 2018 a pouhé 1 procento růstu ho dělí od nejvyšších hodnot ze září 2016. Je tak jednou z mála komodit, které se zatím daří v letošním roce růst. Hlavním důvodem je sucho, které trápí hlavní pěstitelskou oblast v západní Africe. Z globálního přebytku suroviny by se tak trh mohl letos dostat do deficitu s předpokládanými dopady na cenu kakaa i kakaových produktů včetně čokolády. Ze zemědělských komodit roste letos podobným tempem pouze cukr (+12 %), naopak káva Arabica už letos v New Yorku ztrácí 23 %.

Cena kakaa se přiblížila úrovni 3000 dolarů za tunu. Vzrostla na nejvyšší úrovně od dubna 2018 kvůli suchu v západní Africe. Zdroj: xStation5