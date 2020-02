Rozhovor ministryně financí ke zdanění piva

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

Zdroj: Aha! | Datum vydání: 10.02.2020 | Rubrika: Aktuálně | Strana 2 | Autor: Jakub TOMEK

* Paní ministryně, máte ráda pivo?

„Já nejsem pivař. Pocházím z jižní Moravy a alkohol piji jen výjimečně. Pivo si dám možná někdy v létě, ale v podstatě ho nepiji. Mám ráda víno.“

* Takže ty zmatky jsou takovým políčkem pro ty, co mají rádi pivo na rozdíl od vás?

„Jakým políčkem? Naopak to majitelé restaurací uvítají. Jediná změna, která u piva nastane, je, že snižujeme o 11 % DPH na točené pivo a tím podporujeme i venkovské restaurace a hospůdky, takže já to za žádný zmatek nepovažuji. Budou prostě dvě sazby. 21 % na alkohol jako doposud a nově 10 % na točené pivo. Plus od 1. května samozřejmě snižujeme daň i na stravovací služby a na nealkoholické nápoje podávané v restauracích a hospodách.“

* Vy pořád říkáte, že na pivo budou dvě sazby. Máme tu ale nealko pivo, na které se vztahuje 15 procent. A to podle zákona pivo je, sice s maximálně 0,5 procenta alkoholu. Jak to tedy nakonec bude?

„To je právě ten mýtus. Ve smyslu daňových zákonů je nealko pivo nealkoholickým nápojem. Pokud si dáte od 1. 5. nealkoholické pivo v restauraci, bude rovněž jako součást stravovací služby v desetiprocentní sazbě. DPH je harmonizovaná daň a musíme se řídit evropskými předpisy, takže můžeme dát sníženou sazbu na alkohol jenom tehdy, když je součástí stravovací služby. Jako třeba tady v té kavárně, kde právě sedíme. Je tady obsluha, zázemí a tím pádem jsme si mohli dovolit pivo dát do snížené sazby.“

* Takže nealkoholické pivo bude také spadat do desetiprocentní sazby?

„To nealkoholické pivo v restauraci samozřejmě také bude v desetiprocentní sazbě. Buď si dáte panáka s 21 %, nebo si dáte točené pivo nebo nealko pivo v 10 procentní sazbě. A sazba 15 procent zůstává u nealkoholických nápojů všude jinde, takže i u takzvaného stánkového prodeje, kde si vystojíte frontu a sednete třeba do parku.“

* Teď kolují po internetu vtípky o různé DPH. Smějete se jim?

„Já jsem člověk, který se dívá na věci s nadhledem. Ve své pracovně mám své tři karikatury a snažím se nebrat vážně a nebrat si věci k srdci. Jsem ráda, že náš národ má smysl pro humor, a i já jsem se tomu zasmála.“

* Češi mají smysl pro humor, ale také jsou národ pivařů, teď jste jim z jejich hobby udělala Kocourkov. Nebojíte se, že vám to poškodilo popularitu?

„Jaký Kocourkov? Ten pivař, který má rád pivo, tak si objedná pivo a cenu bude mít pravděpodobně stejnou. Pro něho se nic nemění. A pro hospodského se mění to, že mu tím zůstane větší marže. Každý hospodský, se kterým jsem mluvila, tuto změnu vítá.“

* Z jakého důvodu tedy platí stánkaři jinou DPH než hospody a restaurace? Proč to nechcete živnostníkům zlehčit a daňové sazby například sjednotit?

„Z velice prostého důvodu. Stanovila to Evropská unie. My můžeme dát alkohol do snížené sazby jenom u stravovací služby. Takže když máte klasický stánek, bude pivo v 21procentní sazbě a nealkoholický nápoj v 15procentní. My si nemůžeme dělat s DPH, co chceme, jinak by nám hrozily sankce.“

* Přijdou vám tyhle machinace s DPH srozumitelné pro obyčejného živnostníka?

„To není vůbec nic nového. V různých odvětvích máme dvě různé sazby daně. Například u jídla přes ulici. To je prostě běžná věc a není to nic nového. Pro zákazníka se nic nezmění a hospodský velice dobře ví, jakou sazbu tam má dát. V tom nebude vůbec žádný problém. Třeba Asociace hotelů a restaurací to snížení velmi vítá. Naopak si myslím, že hospodám pomáháme, a zejména těm venkovským.“

* Sama jste řekla, že pivo nezdraží, ale ani nezlevní. V roce 2016 tehdejší ministr a váš šéf Babiš chodil s cedulí, že EET = levnější pivo. Takže už to není pravda?

„Já nevím přesně, s jakou cedulí chodil. Tehdy i dnes platí, že snížená DPH na točené pivo má pomoci restauracím a provozovnám. Když jsme zaváděli EET v roce 2016 tak jsme chtěli podpořit první a druhou vlnu evidence. Snížili jsme tak daňovou sazbu na stravovací služby z 21 % na 15 už tehdy.“

* Pan vicepremiér a šéf ČSSD Hamáček pro Aha! řekl, že je jeho strana případně připravena podpořit rychlou novelu, která by do celé věci vnesla jasno. Co si o tom myslíte?

„Nechce se mi věřit, že by pan vicepremiér, který pro novelu zákona před několika měsíci hlasoval ve Sněmovně, chtěl tuto slevu provozovatelům stravovacích zařízení najednou vzít.“

* Start 3. a 4. vlny EET je naplánován na 1. května. To by se ještě stihlo, nemyslíte?

„Zákon je platný a není tady co měnit. Jen čekáme na jeho účinnost. Spustili jsme masivní informační kampaň k EET a živnostníci se mnou diskutují.“

* Ptají se vás třeba na pivo?

„Neptají.“

* Vy jste řekla, že v tabulce, kterou zveřejnil i deník Aha!, jsou absurdní a extrémní situace, ke kterým nedochází. Někde ale může venkovská hospoda fungovat například i jako kiosek pro projíždějící cyklisty. Ti, když si budou chtít dát nealko pivo bez jídla, tak tedy zaplatí vyšší daň. To vám přijde spravedlivé?

„Ne. To jsou absurdity, které někdo vytvořil, a vůbec to není pravda. To, co je stravovací služba vyložila Finanční správa už v roce 2016 a je to všeobecně známá věc. V tomhle případě cyklista projíždí a sedne si v hospodě, nebo na zahrádce a dá si pivo, nealkoholické pivo nebo minerálku, tak bude v desetiprocentní sazbě. Stačí nám zdravý selský rozum.“

* Jste si jistá, že tyto machinace s DPH nakonec nezaplatí sám zákazník?

„To je věc hospodského, zda to promítne do konečné ceny. Já to nepředpokládám. Spíš si snížení daně nechají jako svoji marži, ale pro zákazníka se nezmění vůbec nic. Vezměte si, že snižujeme DPH na čepované pivo o víc než polovinu!“

* Například exministr financí Vlastimil Tlustý deníku Aha! řekl, že se jedná o naprostý chaos z populistických důvodů. Váš předchůdce pan Pilný nám řekl, že tohle na žádné zjednodušení daní nevypadá. Je to tedy populismus?

„Já nebudu komentovat výroky svých předchůdců. Je to něco, co jsme měli v úmyslu už před třemi nebo čtyřmi roky. Tehdejší ministr financí Babiš tohle chtěl udělat už dávno, ale nedokázali jsme to prosadit.“

* Mluvila jste o tom v posledních dnech s panem premiérem? Co vám řekl?

„Já s ním mluvím denně, píšeme si, voláme a vnímá to stejně jako já. Byla to původně jeho myšlenka, kdy jako ministr přišel s nápadem snížit točené pivo. Já jsem ho pouze dotáhla v legislativním procesu. Dneska to vnímá stejně a určitě se k tomu ještě vyjádří i sám.“

* Zároveň vláda bojuje i proti závislostem na alkoholu. Nejde to proti sobě?

„My jsme zvýšili spotřební daň na alkohol. Existují studie, které jasně potvrzují závislost mezi cenou a spotřebou. V případě nižšího DPH piva pouze podporujeme restaurace.“

* Kritizuje vás i pan Kalousek. Ten položil řečnickou otázku: Když se dostavím do hospody, nechám si načepovat tři piva do džbánku, a to třetí se mi už do něj celé nevejde a já ho půlku vypiju, tak to budete účtovat jak?

„To je právě jedna z těch záměrně vytvářených absurdit. Ten hospodský si s tím poradí, nebojte se. Rozdíl mezi konzumací tady a konzumací s sebou je naprosto zřejmý a pro hospodské není ničím novým.“