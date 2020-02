Podpora vysokorychlostního internetu v bílých místech pokračuje. Tak, aby lidé mohli mimo jiné využívat moderní služby digitálního státu

V pořadí třetí výzva z programu na podporu budování pevných vysokorychlostních přístupových sítí k internetu je ve fázi finálních příprav. Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo nový návrh intervenčních oblastí a poslalo ho do 2. veřejné konzultace. Až skončí, vyhlásí se další výzva. Stát by se tak mělo začátkem března, k dispozici by měla být 1,5 miliarda korun.