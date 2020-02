Ropu čekají další problémy

Po zprávě, že Čína možná našla účinný lék pro lidi s koronavirem, se ropa dostala z jednoletého minima. Největší poptávkový šok od globální finanční krize však bude patrně vyžadovat další omezení produkce, aby se trh stabilizoval.

Všechny komodity, které závisejí na růstu a poptávce, posílily poté, co čínská státní televize prohlásila, že výzkumný tým Čeťiangské univerzity našel účinný lék pro lidi nakažené novým koronavirem. Měď, které se již podařilo najít podporu na klíčové úrovni 2,50 USD za libru tak ještě poskočila na 2,60 USD za libru, zatímco ropa WTI se vyškrábala zpět nad psychologickou hranici 50 USD/barel.

Obě komodity zasáhl dramatický propad poptávky z Číny. Některé zdroje odhadují snížení čínské poptávky po mědi až na 50 %, což je opravdu vážné, protože Čína odebírá zhruba polovinu celosvětové produkce. Odhady toho, o kolik klesla poptávka po ropě, se liší, ale podle Bloombergu dosti pesimisticky odhaduje, že o 20 % globální poptávky, tedy o 3 miliony barelů za den.

Narušení dodavatelských kanálů vedlo spolu s prodlouženými svátky v Číně a tisícovkami zrušených letů k současné situaci, kdy se trh musí vypořádat s výrazným poptávkovým šokem způsobeným druhou největší ekonomikou světa. Výrobci sice mohou kontrolovat nabídku, ale propad poptávky se kontroluje podstatně hůře, protože musíte omezit výrobu a přitom dostáváte za prodané zboží méně peněz.

Níže uvedená tabulka ukazuje škody, které energetika utrpěla od chvíle, kdy se stal 20. ledna středem pozornosti koronavirus. Propad ropy WTI a Brent způsobil další odprodej již tak nepříliš populárních burzovně obchodovaných fondů, který kopíruje vývoj akcií z tohoto sektoru. Kombinace spekulativních dlouhých pozic na přední straně křivky a rostoucí dostupnosti akcií ropy a produktů pomáhá stlačit předek křivky futures zpět do stavu contango.









































































Očekává se, že akcie ropy i benzínu půjdou nahoru a zejména v případě benzínu by mohly dosáhnout dalšího maxima za několik uplynulých desetiletí a vyšplhat nad 260 milionů barelů. Pokles čínské poptávky tlačí na marže rafinérií, což by mohlo být impulsem ke spuštění důkladné údržby rafinerií, v jejímž průběhu mohou akcie ropy stoupat rychleji, než je v tomto období obvyklé.

Ropa WTI se znovu obchoduje nad psychologickou hranicí 50 dolarů za barel, ale poté, co od počátku ledna ztratila čtvrtinu své hodnoty, teď může klidně dojít ke korekci o 5 až 10 % a její problémy to stejně nevyřeší. Pokud má dojít ke změně, potřebujeme od producentů pevný závazek, že budou ještě výrazněji omezovat produkci.

Nyní je tedy znovu na tahu skupina OPEC+, která by měla provést další omezení. Už teď produkuje OPEC jen 28,4 milionu barelů za den, což je nejméně od celosvětové ekonomické krize z roku 2009. Zatímco dosud byla příčinou hlavně nedobrovolná omezení ze strany Venezuely, Íránu a následně Libye, teď čeká OPEC závažné rozhodnutí, zda dalším omezením produkce přenechat ještě větší podíl na trhu ostatním zemím, jako jsou Spojené státy, Brazílie či Norsko.

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.