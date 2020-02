Graf dne: Čínská poptávka po ropě klesla nejníže od roku 2016, Brent padá

Ropa stála na čele instrumentů, které v druhé polovině ledna výrazně a velmi rychle negativně reagovaly na zprávy o novém čínském koronaviru. Poslední data importů ropy do Číny paniku dobře vysvětlují. Sedmidenní průměr importů ropy do Číny do 29. ledna klesl na 8 mil. barelů denně z 11 mil. barelů, kde se průměr pohyboval v první polovině tohoto měsíce. Importy ropy do Číny se na těchto úrovních pohybovaly naposledy v roce 2016. Zdá se, že ropné trhy zažívají největší poptávkový šok od finanční krize, která skončila více než před deseti lety. Virus způsobil pětinový pokles poptávky největšího světového importéra. Situace by mohla donutit organizaci OPEC ke snížení kvót na mimořádném zasedání. Dnes ceny ropy opět výrazně ztrácejí. Severomořský Brent padá k úrovni 55 dolarů za barel, kde se naposledy pohyboval na počátku roku 2019.

