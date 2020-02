Obří výměna starých umakartových jader. Ostrava-Jih zrenovuje 2600 bytů (video)

Byly neodmyslitelnou součástí života přinejmenším každého desátého Čecha. Přes milion sto tisíc umakartových, ale i železobetonových jader dělníci instalovali do panelových domů - od konce 50. let až do těch devadesátých. Některé z nich jsou stále součástí městských domů v nejlidnatější části Ostravy. Místní radnice se proto pustila do obří rekonstrukce. Součástí oprav budou třeba nové protipožární dveře nebo rozšíření prostor koupelny. Přestavba jednoho bytu přijde na 200 tisíc až půl milionu. Náklady hradí město.