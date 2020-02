Hlavní vliv na trhy má koronavirus; dnes PMI, v pátek vyjdou data z trhu práce

Výhled

Americké futures v zeleném, asijské indexy v červeném teritoriu.

Makrodata: EMU

Již za chvíli dojde ke zveřejnění výrobních PMI eurozóně . Očekává se totožná hodnota jako v prosinci, tedy 47,8. Ve středu vyjde PMI ve službách, které by mělo dosáhnout úrovně 52,2. Kompozitní PMI by se tak mělo udržet v expanzivním teritoriu, konkrétně na hladině 50,9, Očekává se, že maloobchodní tržby za prosinec vykáží meziroční růst ve výši 2,3%. Ve čtvrtek ECB publikuje ekonomický bulletin.

Makrodata: US Dnes odpoledne se rovněž dočkáme výrobních PMI v USA. Ty by se měly vyšplhat na úroveň 51,7 a zůstat tak v pásmu expanze. V pátek vyjdou data z trhu práce , očekává se, že americká ekonomika vytvořila v lednu 160 tisíc nových pracovních míst .

Výsledková sezóna

Reportovala již téměř polovina firem. V průměru reportovaly firmy indexu S&P 500 zisky 5,4% nad konsensuálním odhadem. Zisky za poslední kvartál roku 2019 by se tak mohly na meziroční bázi udržet v kladném teritoriu. Silná povýsledková reakce v případě, který dokázal, že služba doručení do jednoho dne nevede k propadu zisku. Výrazný povýsledkový propad, kde se množí obavy, že se společnost posunuje do stadia dospělosti, ve kterém nelze očekávat dynamický růst výnosů.