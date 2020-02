Počasí u nás: Teplá zima (video) Nedostatek sněhu, teplotní rekordy. Možná nás čeká další extrémně suchý rok.

Poslední dny přepisují teplotní rekordy. Na Znojemsku bylo v sobotu dokonce přes 17 stupňů. Alarmující je ale zejména nedostatek sněhu. Letos je ho oproti loňsku jen desetina. Možná nás tak čeká další extrémně suchý rok.

Dnešní teploty! V tabulce uvádíme 10 nejteplejších míst pro dnešní den.

Podle očekávání vystupovaly vysoko, dokonce ještě výše než včera. Už ráno bylo na mnoha místech rekordně teplé (někde neklesla teplota ani pod 10 °C).

Rekord v maximálních teplotách pro dnešní den padl na 134 stanicích ze 154 měřících alespoň 30 let. Překonán byl také na všech 11 stanicích měřících alespoň 100 let, včetně pražského Klementina měřícího 245 let (starý rekord 13,1 °C z roku 2002, nový má hodnotu 14,8 °C).

V dalších dnech ještě zůstanou teploty nadprůměrné, ale rekordy již padat nebudou.