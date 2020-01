Ministryně Schillerová pro 5plus2 ke stravenkovému paušálu

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

Zdroj: 5plus2 | Datum: 31.1. 2020 | Rubrika: Téma | Strana: 8 | Autor: Veronika Strejcová

* Co má stravenková revoluce lidem přinést?

Chci všechny ujistit, že nerušíme stravenky ani závodní jídelny. Pouze k nim přidáváme třetí možnost, která zaměstnavatelům umožňuje poskytovat příspěvek na stravování také přímo v penězích. Říkáme tomu stravenkový paušál. Stále to bude příspěvek osvobozený od daní i pojistných.

* Mají zaměstnavatelé důvod obávat se této změny?

Ne, pro ně je to jednodušší a levnější alternativa, díky které si budou moct příspěvek na stravování dovolit i malé firmy s jedním nebo se dvěma zaměstnanci. Vezměte si, že v Česku máme zhruba 4,3 milionu zaměstnanců. Příspěvek na stravování ale čerpá jen 3,3 milionu z nich, a to buď ve formě závodní jídelny, nebo ve formě stravenek. Zbytek zaměstnanců stravenky ani zvýhodněné závodní stravování nemá. Díky možnosti čerpat příspěvek na stravování rovnou v penězích se dostane i na tyto lidi.

* Odbory upozorňují, že kvůli vyplácení stravenkového paušálu mohou některé firmy lidem platit méně a o stravenkové výdaje snižovat základ k placení pojistného. Jak ohlídáte, aby se to nedělo?

Stravenkový paušál bude jako daňově osvobozený příjem existovat odděleně od výplaty. Výše samotné mzdy přitom záleží na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance. A dovedete si představit, že by kvůli stravenkovému paušálu zaměstnanec podepsal snížení výplaty? To absolutně nedává smysl. Takové firmě by zaměstnanci odcházeli.

* Garantujete, že nový systém nikomu nesníží příjem?

Když zaměstnavatel nebude dávat papírkové stravenky, ale místo nich zaměstnanci rovnou zašle peníze ve stejné výši třeba na účet, nebude muset platit nehoráznou provizi stravenkové firmě. Zaměstnanec zase při stejných nákladech zaměstnavatele získá vyšší čistý příjem. Stravenkový paušál bude i nadále stát vedle výplaty, ale zaměstnanec si za peníze od zaměstnavatele koupí jídlo kdekoliv a kdykoliv. Z paušálu tak budou profitovat oba.

* Souhlasíte s názorem, že hlavním smyslem současného stravenkového systému je udržovat stravovací návyky zaměstnanců a že pokud by skončil, lidé by méně chodili na kvalitní teplé obědy?

To je úplný nesmysl. Jídlo je přece základní potřeba. Lidé nepřestanou jíst, pokud místo stravenek budou dostávat peníze. A všichni přece utratíme za jídlo mnohem víc peněz, než kolik bychom mohli ve stravenkách reálně dostat. Stravenky samy o sobě nezajistí jídlo třikrát denně ani ‚čas na oběd‘. To si opravdu někdo myslí, že lidé přestanou chodit na jídlo do restaurací?

* Vy osobně jste stravenky někdy využívala?

Na Ministerstvu financí máme jídelnu. Ale když jsem ještě pracovala na Finanční správě, dostávala jsem stravenky. A i já jsem za ně pravidelně nakupovala v obchodech. Tohle známe všichni. Na konci roku mi ale stejně v peněžence zůstaly stravenky, které mi propadly.