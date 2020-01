Perly týdne: Čínská harmonie, drobný investor králem a u nás zelená velkoinvestice

Čína kvůli koronaviru jako ve válečném stavu , Tesle podle Muska rozumí drobasové lépe než Wall Street. Co dalšího přinesl uplynulý týden se dočtete v pravidelných Perlách.

Ve světě…

Část Číny ve válečném stavu: Autor jménem Da Shiji na stránkách China Media Project píše o tom, jak vypadá současná situace v Číně v souvislosti s koronavirem. Připomíná, že město Wu-Chan bylo uzavřeno 23. ledna, byly uzavřeny všechny silnice, železniční tratě, lety a další možnosti, jak se dostat z města a do něj. Stejná karanténa byla během dvou dalších dnů uvalena na dalších 14 měst ve stejné provincii, jejich celková populace dosahuje asi 35 milionů lidí. Někteří zahraniční experti to komentovali s obdivem nad razancí a rozsahem těchto kroků, které nemají v historii lidstva obdobu. Podle některých názorů jde o něco podobného, jako čínský ekonomický zázrak.

Da Shiji ovšem připomíná, že čínská vláda předtím nechala epidemii šířit po více než 40 dní a jak ona, tak vlády místní, se „více než o šíření epidemie samotné zajímaly o eliminaci informací o ní“. To se nyní mezi Číňany všeobecně ví a řada z nich to vnímá jako hlavní příčinu současného stavu. Čínští vědci sice již od prosince pracovali na vakcíně a vláda informovala i Světovou zdravotnickou organizaci, ale svým lidem neřekla nic a cenzura se naopak snažila zničit všechny informace související s nákazou. Politici omezovali ale i vědce v jejich práci tím, že jim zakazovali o problému hovořit a vše bylo klasifikováno jako přísně tajné.

Osm lidí z Wu-Chanu, kteří se odvážili o nákaze hovořit, bylo v té době exemplárně potrestáno a vedení města neustále tvrdilo, že není důkaz o přímém přenosu viru ze člověka na člověka. Vláda i místní úřady chtěly hlavně pokračující „stabilitu a harmonii“ a Da Shiji tvrdí, že určitý zlom přišel až ve chvíli, kdy do města dorazil epidemiolog Zhong Nanshan, který identifikoval virus SARS v roce 2003. Musel přitom přicestovat vlakem, protože pro něj nebylo k dispozici nic jiného.

Onen zlom spočíval v tom, že veřejně oznámil šíření viru a epidemii, ale vládní úřady ještě stále nebyly připraveny přiznat skutečný rozsah problémů. Následná karanténa tak byla nakonec spíše „zoufalým činem“ už proto, že z města mezitím odcestoval až jeden milion obyvatel. Wu-Chan nyní podle Da Shijiho žije ve strachu a nedostatku potravin a léků. A ve strachu žije i vláda, jejíž nekompetentní složky nejsou schopny potřebných kroků a část země se v podstatě nachází „ve válečném stavu“.

Bydlení tahounem růstu: Francouzská investiční banka Natixis si všímá toho, že takzvaný The National Association of Homebuilders’ Index se nově dostal na hodnotu 75, což znamená, že o jeden bod klesl z prosincové rekordní hodnoty. Tento index ukazuje na situaci, co se týče sentimentu ve stavebním sektoru a Natixis tvrdí, že jeho současný vývoj posiluje důvěru ekonomů v pozitivní překvapení na straně dalšího vývoje americké ekonomické aktivity. K tomu se přidává trh práce, který „nevykazuje známky zpomalení“. Sazby by ale i přes růst mezd neměly jít nahoru a i to by mělo nahrávat další expanzi americké ekonomiky.

Natixis tvrdí, že sentiment ve stavebním sektoru obvykle předbíhá recesi asi o 36 měsíců a současný vývoj tak znamená, že „ochlazení je ještě hodně daleko“. Očekávané zvýšení investic do bydlení by pak mohlo zvýšit růst HDP o 40 bazických bodů. A jelikož se s investicemi do bydlení pojí vysoký výdajový multiplikátor, celkový efekt by mohl být ještě silnější. Pokud tedy Fed nezmění nastavení monetární politiky, dá se čekat, že trh s bydlením bude tahounem dalšího růstu, tvrdí Natixis.

Drobný investor králem: CNBC si všímá poslední prezentace výsledků společnosti Tesla: Během konferenčního hovoru byl šéf firmy Elon Musk tázán jedním z drobných investorů, zda vlastně musí odpovídat na dotazy analytiků z Wall Street. Odpověděl, že „asi nemusí“ a že podle jeho názoru řada retailových investorů rozumí jeho firmě lépe, než někteří institucionální investoři a mnoho analytiků. CNBC připomíná, že Musk nemá k analytikům zrovna vřelý postoj již delší dobu. Projevuje se to i na samotných konferenčních hovorech. Během nich začíná s prezentací posledních čtvrtletních výsledků a pak dává prostor pro otázky běžných investorů. Až na závěr jej dostávají analytici investičních bank.

CNBC píše, že přestože akcie Tesly v posledních šesti měsících připsaly 160 % a firma má za sebou dvě zisková čtvrtletí, banky jako JP Morgan, Barclays a Morgan Stanley potvrzují své doporučení prodávat. Brian Johnson z Barclays například tvrdí, že optimisté již nehovoří tolik o tom, že Tesla změní řadu odvětví, ale že se z ní stává ziskový výrobce automobilů nové generace. Podle jeho názoru jsou ale akcie předražené i v případě, že by k tomu skutečně došlo.

Na špici v nezaměstnanosti a v internetové důvěře: Eurostat se tento týden mimo jiné věnoval prosincové nezaměstnanosti v členských zemích EU, organickému zemědělství a bezpečnosti internetu. Z prvního grafu vidíme, že s 2 % mírou nezaměstnanosti stále vévodíme žebříčku evropských zemí, průměr EU se nachází na 6,2 % a nejvíce jej zvedají země jako Itálie, Španělsko a Řecko:

Organickou velmocí je podle druhého grafu Rakousko, protože v této zemi je tímto způsobem obhospodařována asi čtvrtina celkové zemědělské půdy. Asi pětina pak v Estonsku a Švédsku. Naopak méně než 3 % zemědělské půdy představuje toto hospodaření ve Velké Británii, Irsku, Bulharsku a Rumunsku a jen 0,4 % na Maltě. My s téměř 15 % podílem patříme mezi země s vysokým podílem organického hospodaření na půdě:

Poslední obrázek ukazuje „podíl lidí, kteří za posledních 12 měsíců nenakupovali online kvůli obavám z bezpečnosti plateb“. Podle obrázku má tyto obavy více než pětina lidí v Portugalsku, minimální jsou naopak v zemích jako je Polsko, Dánsko a Česká republika – u nás mají obavy z bezpečnosti plateb asi 2 % populace. A asi 1 % populace je má ve vysoce digitalizovaném Estonsku:

a u nás doma...

Hyundai spustí výrobu elektromobilů: Aktualne.cz tvrdí, že „v Česku se začnou sériově vyrábět elektromobily. Jejich produkci spustí Hyundai“. Mělo by k tomu dojít v březnu v závodě v Nošovicích na Frýdecko-Místecku a jde o výrobu elektromobilů Kona Electric. Podle portálu tam automobilka letos „vyrobí desítky tisíc těchto vozů a výrazně tím zkrátí dodací lhůty pro zákazníky v Evropě“.

Podle automobilky od zahájení prodeje v roce 2018 překonala poptávka po vozech Kona Electric očekávání a „zaměřením se na uspokojení poptávky zákazníků se Hyundai může stát největším dodavatelem vozidel s nulovými emisemi v Evropě, když bude mít v roce 2020 možnost nabídnout více než 80 000 kusů vozů tří modelových řad“.

Zelená velkoinvestice: Na ihned.cz se můžeme dočíst, že „Škoda investuje stovky milionů do obří solární elektrárny na střechách mladoboleslavské automobilky“. Nyní firma uvádí, že pro své závody využívá přes 50 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. Portál dodává: „V Česku se schyluje k jedné z největších investic do obnovitelných zdrojů za poslední roky. Společnost ČEZ Esco, dceřiná firma polostátního ČEZ, jedná o výstavbě obří sluneční elektrárny na střechách mladoboleslavské automobilky Škoda Auto. Mohlo by se jednat o zakázku za vyšší stovky milionů korun“.

Méně letadel nad hlavami: Idnes.cz píše, že „po deseti letech růstu se počet strojů prolétávajících českým vzdušným prostorem snížil. Důvodem paradoxně není nižší zájem cestujících, ale právě naopak přeplněné nebe v sousedním Německu, Rakousku či Maďarsku“. Portál dodává, že zejména větší letadla kvůli těmto kapacitním problémům ve vzdušném prostoru v sousedních zemích začala oblétat i Česko. „Meziroční pokles o šest desetin procenta na zhruba 906 tisíc pohybů (přeletů, přistání a vzletů) za rok nepůsobí sice nijak hrozivě, pro kasu státních leteckých dispečerů z Řízení letového provozu (ŘLP) to však představuje citelný zásah“, tvrdí idnes.cz s tím, že z provozu „vypadla řada nejtěžších letadel“, z kterých jsou nejvyšší příjmy.