Wall Street zachránila Světová zdravotnická organizace

Obchodování na zámořských akciových trzích se dnes ve značné míře odvíjelo od situace ohledně dalšího šíření Koronaviru. Světová zdravotnická organizace na toto téma vedla zasedání, jehož výstupem bylo nabádání ke zvýšené opatrnosti, zároveň ale přišla úleva, že WHO nenavrhuje omezení cestování a obchodní restrikce. Akcie po této informaci začaly mazat ztráty.

Z jednotlivých sektorů indexu S&P 500 si nejvíce polepšily finance s růstem o 0,8 %, následovány osobní spotřebou (+0,7 %). Na opačném pólu bylo zdravotnictví a telekomunikace (obojí -1,1 %).

Z makroekonomický dat byl zveřejněn údaj o růstu největší světové ekonomiky. HDP v posledním kvartále loňského roku přidalo o 2,1 % při odhadech o desetinu níže.

Nejvíce rostoucí akcií dnešního dne byla Tesla. Výrobce elektromobilů po včerejším reportu výsledků přihodil dalších 11 miliard USD hodnoty ke své štědré tržní kapitalizaci. Akcie rostla o 10,3 % na 640,8 USD.



Index Dow Jones Industrial Average v nejhorším okamžiku seance ztrácel bezmála procento. Uvolnění přinesla až zpráva od WHO, která barometr vrátila zpět na růstovou trajektorii. DJ dnes na 28.858 bodech (+0,4 %). Obdobně se choval i širší S&P 500. Ten končil na 3.283 bodech (+0,3 %). Náročnější cestu vzhůru měl Nasdaq Composite (hlavně díky propadu akcií Facebook- -6,1 %), i ten se ale vyhoupl do zelených čísel (9.298 b.; +0,3 %).



Hlavní měnový pár eurodolar se celý den prokousával směrem vzhůru. Okolo závěru tradingu na akciových burzách se držel nad první denní rezistencí (R1 1,1028). Naopak pokles zaznamenala ropa WTI, která denní minima hledala až na 51,66 USD. Odraz se dostavil i zde, ale ne do plusu (52,75 USD; -1,1 %). Trojská unce zlata oscilovala kolem včerejších zavíracích hodnot (1.577 USD; +0,1 %).