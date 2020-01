Rozbřesk: České firmy si loni udržovaly solidní ziskovost

Zatímco trhy se už v pátek dozví, jak si asi vedla eurozóna v posledním kvartále loňského roku, na první české předběžné odhady si budeme muset počkat ještě do poloviny února. Centrální banka tak nebude mít k dispozici jedno z nejvýznamnějších a pozornosti nejvíce dostávající číslo, nicméně už na začátku únorového zasedání se alespoň dozví, jak si vedlo největší tuzemské odvětví – průmysl – v závěru roku. Stěží se dá čekat, že to bude výborný nebo alespoň dobrý výsledek, a tak se nedá asi předpokládat, že by se většina v bankovní radě hned chtěla přiklonit ke zvýšení úrokových sazeb. V každém případě mají centrální bankéři už jen jeden den na to, aby své aktuální naladění odkryli prostřednictvím komentářů a možná alespoň naznačili, jakým směrem se ubírá nová prognóza ČNB, která bude zveřejněna až po zasedání.



Vše doposud nasvědčuje scénáři cyklického zpomalování české ekonomiky, které není nijak dramatické a vlastně nemusí mít ani příliš dlouhého trvání. Jeho rizika nicméně leží stále v blízkém zahraničí, kde prozatím soft ukazatele rázný obrat k lepšímu zatím příliš neindikují.

Nakonec to vypadá tak, že si česká ekonomika v těchto nepříliš šťastných podmínkách vedla stále ještě docela dobře. S velkým zpožděním zveřejněné podrobné statistiky za poslední kvartál roku potvrdily solidní růst přidané hodnoty v nefinančních podnicích, stabilizaci investic (oproti jejich předchozímu propadu) i solidní (dokonce vyšší) míru ziskovosti. Právě poslední uvedený ukazatel dosáhl ve třetím čtvrtletí téměř 48 % a jen pro pořádek uvádíme, že jde o poměr k vytvořené přidané hodnotě. Ziskovost je navíc i silnou stránkou tuzemských nefinančních podniků i v evropském srovnání. Sice už nepřekonává dřívějších 50 %, ale na překonání většiny zemí EU poslední čísla stále ještě stačí.



Zatímco u míry zisku nebo investic se tedy vlastně nic až tak zásadního nezměnilo, výrazně zbrzdil růst zaměstnanosti v celé ekonomice, zejména pak ve veřejném sektoru. V některých sektorech je vidět dokonce už i její pokles. Analýza trendů však rovněž potvrdila to, co asi nepřekvapí nikoho, a sice další nárůst již tak rekordní zaměstnanosti ve veřejném sektoru, která dosahuje necelých 890 tisíc. Jak všechno dopadlo v posledním kvartále loňského roku, se však uvidí až za několik měsíců.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Situace na domácím finančním trhu se včera stabilizovala a koruna se dokonce vrátila do blízkosti hranice 25,20 EUR/CZK. Na své straně má široký úrokový diferenciál, který ČNB rozhodně nehodlá zmenšovat, ač si to někdy trhy mohou myslet. Ba právě (výhledově) naopak. Zastavil se dokonce i propad dlouhých úrokových sazeb a výnosů. Bondový trh dnes čekají dvě emise státních korunových papírů. V prvním případě jde o tříletý papír v nabízeném objemu max. 4 mld. korun a ve druhém pak o aktuálně 37letý bond (původně padesátiletý) v objemu jedné miliardy. Zároveň dnešek nabízí jednu z posledních šancí pro komentáře centrálních bankéřů před jejich únorovým zasedáním.



Zahraniční forex

Strach z koronaviru ustoupil trochu do pozadí, což sice přineslo růst akcií a výnosů, ale jen málo nové volatility na hlavních devizových trzích. Možná se to lehce změní dnes, kdy zasedá Fed.



Změnu sazeb dnes večer nečekejme, ale je třeba být na pozoru před úpravami měnové politiky. Z pohledu bilance Fed totiž od loňského září nakupuje pokladniční poukázky v hodnotě 60 mld. měsíčně, čemuž trh přezdívá QE lite (odlehčená verze kvantitativního uvolňování). Fed může chtít toto zběsilé tempo, které stálo za růstem řady aktiv v posledních měsících, ztlumit. Trhy bude zajímat, jak rychle. Pokud se útlum načasuje až na druhý kvartál, nemělo by to být překvapení.



Včera také zasedala maďarská MNB. Nic nového (kromě zmínky o koronaviru) komentář k rozhodnutí bankovní rady nepřinesl, což pro forint výhledově není úplně pozitivní.



Ropa

Ropa Brent během včerejšího obchodování zastavila propad a společně s dnešními ranními zisky si připisuje k dobru více než dvě procenta. Zpět nad 60 dolarů za barel pomáhá ropě především ujištění ze strany kartelu OPEC, který je připraven nejen prodloužit, ale případně i dále prohloubit těžební škrty v reakci na nový koronavirus a oslabení čínské poptávky. Navíc, ropné býky včera povzbudil i další propad zásob surové ropy ve Spojených státech reportovaný API. Dnes bude trh věnovat pozornost oficiálním fundamentálním číslům z dílny EIA.