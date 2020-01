Koronavirus: Německo hlásí čtyři případy. V Česku se podezření na nákazu nepotvrdilo.

Německo ohlásilo další tři nakažené čínským koronavirem. Celkem tak v zemi onemocněli čtyři lidé. O čtvrtém případu nákazy informovala v úterý také Francie. V Česku zatím žádný případ potvrzen nebyl. Kvůli čínskému koronaviru již zemřelo 132 lidí, nakažených je kolem šesti tisíc.

Všechny čtyři německé případy spolu souvisí - nakažení se totiž minulý týden zúčastnili stejného školení v Bavorsku. Do Německa koronavirus zanesla Číňanka ze Šanghaje, kterou před odletem do Německa navštívili rodiče z Wu-chanu. Virus se u ženy projevil až po návratu do Číny.

Bavorsko kvůli novým případům zavádí další bezpečnostní opatření. Lidé, kteří do Německa přicestují z Číny, budou nově vyplňovat formulář o jejich zdravotním stavu. Po přistání letadla budou informace o stavu cestujících podávat také piloti. Podle ministra zahraničí Německa je riziko rozšíření nemoci nízké.

"Podezřelé a nakažené koronavirem dokážeme rychle identifikovat a léčit. Jsme tak přesvědčeni, že se dokážeme s virem vypořádat a zabránit jeho dalšímu šíření v Německu," sdělil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Podle nových informací se po celém světě nakazilo wuchanksým koronavirem téměř šest tisíc lidí. Nejhorší situace je v Číně, kde si nemoc vyžádal už přes 130 lidských životů.