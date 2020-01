Rohlíky v supermarketech a diskontech za 1,50Kč: Dodávají některé pekárny svoje produkty za podnákladové ceny?

Tlačí obchodní řetězec pekaře, aby mu zboží dodávali pod cenou? I když dnes ušetříte, v dlouhodobém horizontu vám to může spíše uškodit. Spor o rohlíky mezi sebou dokonce vedou svaz pekařů a antimonopolní úřad.

Obchodní řetězec Lidl nabízí od pondělí 27. ledna v akci rohlíky a housky za 1,50 korun. Pečivo, které obvykle prodává za 1,90 Kč, bude mít za sníženou cenu v nabídce do 2. února. Ve většině řetězců se přitom cena za obyčejný rohlík pohybuje nejníže za 1,90 Kč, u menších prodejců běžně přesahuje tři koruny.

Ředitel Svazu pekařů a cukrářů ČR Jaromír Dřízal v reakci na tuto akci vyjadřuje podivení nad takto nízkou cenou a spekuluje o tom, že některé pekárny dodávají řetězci svoje produkty za podnákladové ceny. Rozhodnutí řetězce označil za nešťastné. Pokud by se k podobnému snižování cen přidaly další řetězce, mohlo by dojít k tlaku na výrobce, aby pečivo dodávali levněji. Se stejnou cenou se přitom již minulý týden vytasil e-shop iTesco, ten bude mít rohlíky za 1,50 až do 3. března.

Na snižování nákladů ve výrobě není přitom podle svazu prostor. Tlak na nižší ceny by tak v budoucnu mohl vést spíše k nahrazení čerstvého pečiva zamrazovanými polotovary, pro některé pekárny by mohl být dokonce likvidační. Ani současná běžná cena 1,90 Kč za rohlík podle Dřízala neodpovídá reálné hodnotě produktu, jako udržitelnou pro pekaře by viděl spíše částku kolem tří korun. To je mimochodem běžná cena rohlíků u menších pekařů a přímých obchodníků, kteří do ceny spíše promítají reálné náklady.