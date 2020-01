Poslední týden Spojeného království v Evropské unii (27.1.2020)

"Zatímco Londýn přestává být vnímám jako světové finanční centrum, pozice Paříže a Frankfurtu nad Mohanem se příliš nezlepšily. Ukazuje se, že na brexitu nejvíce získává New York, který je stále více vnímán jako hlavní centrum světového obchodu," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Již v pátek 31. ledna 2020 dojde k odchodu Spojeného království z Evropské unie. Po tomto termínu začne platit přechodné období, které umožní udržet vzájemné obchodní vztahy na současné úrovni. Díky tomu trhy neočekávají, že by poslední lednový den letošního roku přinesl mimořádné události. Pozornost na trzích se tak místo brexitu věnuje dopadům šíření koronaviru.



Přechodné období mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií potrvá do 31. prosince 2020. V něm již Spojené království bude moci uzavírat obchodní dohody se zeměmi mimo Evropskou unii jako například se Spojenými státy. Období od února do prosince letošního roku by mělo být využito k jednání o uspořádání vzájemných vztahů. Bude zajímavé sledovat, zda se vše stihne vyřešit do konce roku, či dojde k prodlužování přechodného období.





Spojené království s 66 miliony obyvatel bude při jednáních s Evropskou unií, které zbyde 446 milionů obyvatel, ve výrazně složitější pozici. Ta by se dala přirovnat k postavení Davida v souboji s Goliášem. Dojednané podmínky budou mít výrazný vliv na britskou ekonomiku. Již nyní se některé firmy ze Spojeného království nechaly slyšet, že kvůli brexitu vytvoří nové pobočky v zemích Evropské unie a omezí činnost za Lamanšským průlivem.



O marginalizaci Londýna jsou přesvědčení seniorní zaměstnanci ve finančním sektoru. V průzkumu The Global Regulatory Outlook vyšlo najevo, že pouze 33 procent respondentů vnímá Londýn jako přední světové finanční centrum. Za dva roky si Londýn pohoršil o 20 procentních bodů. Podle respondentů průzkumu si nejvíce polepšil New York. Naopak Paříž a Frankfurt nad Mohanem jsou vnímány podobně jako před dvěma lety. Potvrzuje se tak známé přísloví, že když se dva perou, třetí se směje.