Virus ve Wu-chanu neustupuje, město chce postavit nemocnici za šest dní.

Situace ve Wu-chanu je kritická. Lékaři nestíhají ošetřovat pacienty a dochází i zdravotnický materiál. I proto se ve městě začala stavět od základů nová nemocnice. Hotová by měla být za šest dní.

Desítky bagrů se pustily do práce na prázdném prostranství na předměstí Wu-chanu. I když to zní neuvěřitelně, za pár dní tady bude stát nemocnice. Na pětadvaceti tisících metrech čtverečních budou lůžka pro tisíc pacientů.

"Pocítil jsem příznaky, jako je horečka a zvracení. Po několika dnech jsem šel do nemocnice a zjistil jsem, že mám zápal plic. Rychle mě převezli do univerzitní nemocnice ve Wuchanu, ale to už jsem byl v kómatu," popsal nemoc jeden z pacientů.

Situace v nemocnicích ve Wu-chanu je zoufalá. Internetem se šíří video, které údajně zachycuje chodbu přecpanou lidmi čekajícími na vyšetření. Obyvatelé izolovaného velkoměsta, které virus zatím nedostihl, se snaží jeho šíření předejít. "Každý den nosíme masky, často si myjeme ruce. Je nutné, aby každý dodržoval prevenci," řekla obyvatelka.

Počet nakažených se blíží tisícovce, většinu případů hlásí právě Wu-chan. Nová nemocnice by měla stát za šest dní. Otevřít se má poté co bude plně vybavena, a to už 3. února.