O stavebko začněte pečovat už od ledna. Získáte víc

Svátky jsou dávno za námi a rok 2020 nás vtáhl do každodenního dění. Je tedy nejlepší čas hledět dopředu. S tím souvisí i financování bydlení . Právě nyní je ta správná chvíle na založení stavebního spoření .

Na stavebko si lidé často vzpomenou až ke konci roku a přemýšlejí, zda si uložili dost, jestli si ho mají rychle založit nebo na jak vysokou státní podporu s uspořenou částkou dosáhnou. Leden je však u svědomitějších správců vlastních financí daleko příhodnějším měsícem k uzavření smlouvy. Když budou měsíčně odkládat 1 700 korun , dosáhnou na plnou státní podporu, aniž by museli během roku myslet na mimořádný vklad.

Pro domácí peněženku je lepší spořit pravidelně po menších částkách během celého roku. Nezatíží to jednorázově rodinný rozpočet a také to vede k zisku státní podpory. Aby klient dosáhl na její maximální výši dva tisíce korun, musí během roku naspořit alespoň 20 tisíc korun, což odpovídá měsíční úložce ve výši 1 667 korun. Lidé by ale neměli zapomínat ani na možné poplatky.