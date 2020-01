Ropa poklesla na minima, můžeme očekávat pokračování tohoto trendu i nadále?

Ceny ropy vzrostly v pátek v Asii poté, co v předchozím zasedání poklesla cena na devět týdenní minima, poklesem až o 5 % v průběhu týdne, a to kvůli obavám z nového čínského koronaviru, který dosud zabil 25 lidí v Číně a nakazil více než 800. Za jediným pozitivním dnem stálo vyjádření organizace WHO (Světová zdravotnická organizace), že je příliš brzy na to, abychom se obávali globálního propuknutí. Dodal, že virus zůstává zatím místní krizí.

Virus negativně ovlivňuje očekávání čínských firem vývoje podnikatelského prostředí, což by mohlo snížit tržby v budoucnosti. Druhým důvodem jsou nastolená cestovní omezení čínskou vládou, která by mohly poškodit poptávku po ropě během '' cestovní sezóny '' v Číně. Pozorovat rušení letů do dalších zemí a letišť v Asii by mělo by významný dopad na poptávku po proudových palivech, a tím i na ropu. Omezení bylo uvaleno z důvodu zamezení šíření viru.

Kromě toho se ropa již delší dobu dostává pod tlak, kvůli obavám z nižší poptávky. Zároveň se objevují zprávy o nárůstu rezerv, co na trh přináší obavy z nadprodukce. Nejlepším ukazatelem jsou objemy zásob. Poslední týdenní zprávy zveřejnili pokles zásob o 405 000, uvedla EIA ve své týdenní zprávě. Obchodníci hledali pokles ropných zásob o přibližně 1 milion barelů.

Současné úrovně cen ropy jsou do velké míry darem od OPEC +, který zachovává přísné výrobní kvóty navzdory celkovému zvýšení spotřeby ropy. Zatímco tradiční producenti ropy jako například Rusko a Saudská Arábie uvalují omezení na udržení cen, Spojené státy se staly největším producentem ropy a zvětšují mezeru. Současný objem těžby v USA je na úrovni 13 milionů barelů denně. USA vykazují stabilní nárůst výroby surové ropy od roku 2016. Zásoby budou pravděpodobně i nadále růst, přičemž se očekává, že hrubá ropná produkce USA ve velkých ložiscích břidlic se v únoru zvýší na rekordní úroveň, ačkoli tempo růstu bude pravděpodobně asi za nejníže asi za rok podle Úřadu pro správu energetických informací USA.

Na přiloženém grafu můžeme pozorovat korelaci celkové nabídky ropy a zásoby břidličné ropy:





Budou Saúdská Arábie a Rusko i nadále svědky toho, jak se jejich podíl na trhu s energií přelévá do USA? Saúdská Arábie v roce 2014 vsadila na to, že trhy by se měly stabilizovat vytlačením drahých projektů ropných břidlic z trhu při klesajících cenách. Reakce ropy však byla tak silná, že nebylo možné ukončit tuto hru. Rusko a Saúdská Arábie se dohodli na omezení výroby počátkem roku 2016 a v následujících letech stabilizovaly trh na úkor svých vlastních zisků. V roce 2020 se opět může stát hlavním problémem otázka vyrovnávání trhu. To znamená, že Rusko a Saúdská Arábie se mohou znovu pokusit o rovnováhu na trhu snížením produkce. V současnosti jsou ceny víceméně stabilní, ale obavy z nadměrné nabídky se objeví brzy, protože saúdský ministr energetiky Price Abdulaziz zatím nenavrhl žádné náznaky optimismu, že snížení produkce OPEC + bude prodlouženo i po březnu, kdy by mělo být oficiálně ukončeno. Bude zajímavé sledovat reakci hlavních představitelů OPEC + v případě, že by Brent poklesl pod 50 dolarů za barel. Reakce trhů na nejnovější události naznačuje, že šance na testování dolní hranice obchodního rozsahu jsou mnohem vyšší než na návrat cen ke stabilnímu růstu, pokud brzy na straně poptávky nenastane něco výrazné, bude těžké vidět na tomto trhu mnoho pozitiv. Pro krátkodobé účastníky trhu může být nejbližším cílem poklesu úroveň kolem 55 dolarů za barel Brentu a vzdálenější kolem 50 dolarů, které se mohou testovat v únoru.