Světová zdravotnická organizace stabilizovala trhy

„Spekulanti srovnávají současnou situaci na trzích s rokem 2003, kdy probíhala epidemie SARS. Podle toho upravují svá portfolia a snaží se na současné panice kolem koronaviru vydělat. Trhy prozatím reagují klidněji než v minulosti při podobných situacích. Akcie některých farmaceutických společností však při obchodování dosáhly maximálních denních limitů,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Po oznámení Světové zdravotnické organizace (WHO), že kvůli šíření koronaviru v Číně zatím není třeba vyhlašovat celosvětový stav zdravotní nouze, došlo k uklidnění globálních trhů. Čína vyhlásila karanténu ve městech se zhruba 60 miliony lidí. To komplikuje zásobování potravinami a nezbytným vybavením, nicméně problémy se zatím dotýkají jen lidí v karanténě. Mimo postižené oblasti funguje ekonomika zcela bezproblémově.



Investoři se obávají, že by šíření koronaviru mohlo snížit spotřebu. To má negativní vliv na akcie mnoha společností. Zasaženy byly například akcie ze sektoru zemědělství. Rovněž se nedaří akciím dopravních společností. Naopak některé farmaceutické firmy zaznamenaly prudký růst cen akcií. Týká se to například firem Beijing Hotgen Biotech, Zhende Medical nebo Shandong Lukang Pharmaceutical, které ve čtvrtek dosáhly maximálního denního zisku na čínské burze.





Evropské akcie, s kterými se přestalo obchodovat před oznámením WHO, by se v průběhu dnešního dne měly zotavovat. Měly by tak navázat na pozitivní výsledky z ostatních globálních trhů. Světový akciový index MSCI, který sleduje vývoj ve 49 zemích, vzrostl o 0,20 procenta. Podobně se dařilo i japonskému indexu Nikkei, který posílil o 0,13 procenta. Páteční obchodování v Číně, Tchaj-wanu a Jižní Koreji neprobíhalo kvůli lunárnímu Novému roku. Výjimkou byl Hongkongský index Hang Seng, který se otevřel na zkrácenou dobu a připsal si 0,15 procenta.



Americký index Nasdaq Composite vzrostl o 0,20 procenta na rekordní maximum. Dařilo se i indexu S&P 500, který si připsal 0,11 procenta. Na měnovém trhu se dařilo japonskému jenu, který vůči dolaru vzrostl na dvoutýdenní maximum. Naopak euro vůči dolaru oslabilo na sedmitýdenní minimum. To však bylo způsobeno hlavně prohlášením šéfky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, která pokračuje v holubičí rétorice.



Trhy na šíření koronaviru zatím reagují klidněji než při epidemii SARS v roce 2003. Australská národní banka však předběžně odhadla, že by koronavirus mohl snížit růst čínského hrubého domácího produktu v prvním čtvrtletí letošního roku o jeden procentní bod. V případě, že by se tento odhad naplňoval, lze očekávat, že by na to ceny čínských akcií zareagovaly propadem.