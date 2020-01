Rozbřesk: ECB zahájila revizi své politiky

Včerejší zasedání ECB nepřineslo žádnou změnu měnové politiky této centrální banky, a tak úrokové sazby zůstávají tam, kde byly. Kvantitativní uvolňování (QE) odstartované teprve v listopadu pokračuje v nezměněném rozsahu. QE chce ECB ukončit jen těsně před tím, než začne zvyšovat úrokové sazby.

S reinvesticemi splatných dluhopisů, které v současné době činí v průměru 20 mld. eur měsíčně – tedy stejně jako QE – chce společná centrální banka pokračovat i po prvním zvýšení sazeb. Jelikož k tomu má dojít, až se oficiální inflační prognóza začne přibližovat k cílovým dvěma procentům, tak finanční trhy mohou zůstat ještě dlouho v klidu. ECB se totiž podle slov své nové šéfky nehodlá inspirovat švédskou centrální bankou a svůj koncept měnit nehodlá, byť se ekonomický vývoj ubírá dobrým směrem, předstihové ukazatele se zlepšují, zatímco rizika slábnou.



To ovšem neznamená, že ECB nemůže ještě letos přijít s nějakým tím překvapením. Vzhledem k tomu, že právě odstartovala komplexní revizi své měnové politiky, která má skončit v závěru roku, nemusí být nakonec o novinky z Frankfurtu nouze. Svět se mění a ECB si chce být jistá, že k měnové politice, včetně jejích vedlejších efektů, přistupuje efektivně. Má tak dojít k přezkumu jak inflačního cíle (cenové stability), tak i nástrojů a komunikace (a doufejme i transparentnosti) této centrální banky.

Zda zmíněný přezkum dopadne změnou definice inflačního cíle a ten bude nakonec symetrický oproti současnosti, nebo zda ECB uzná, že politika záporných sazeb toho tolik nepřináší, asi nemá smysl v tuto chvíli spekulovat, protože revize má být opravdu velmi široká. Má totiž zohlednit i další aspekty měnové politiky – nejenom dosahování cenové stability, ale i finanční stabilitu a zaměstnanost, ale dokonce i environmentální udržitelnost. A zvlášť poslední bod bude nepochybně s ohledem na dosavadní koncept centrálního bankovnictví nepochybně zajímavý. Experty ECB sice čeká opravdu perný rok, nicméně do té doby, než vše zanalyzují a vedení banky prodiskutuje a posvětí (nejdříve v listopadu), vše zůstává při starém a na politice ECB se do té doby nic měnit nebude.

TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna prozatím opustila snahy vytvořit další post-exitová maxima a vrátila se do blízkosti 25,20 EUR/CZK. Stále je silnější o více než procento oproti aktuálnímu výhledu ČNB, která ovšem už na začátku února přijde s novou prognózou. Z hojných vyjádření tuzemských centrálních bankéřů vyplývá, že se v době současného útlumu ekonomiky do zvýšení sazeb zatím nehrnou. Včerejší komentář Aleše Michla, že by měnová politika měla zůstat v módu „počkáme a uvidíme“, bude nejspíš korespondovat i s výsledkem únorového zasedání bankovní rady.



Zahraniční forex

Zasedání ECB euru včera nepomohlo, a to přesto, že centrální banka vidí eurozónu lehce optimističtěji. Politika ECB je teď v režimu autopilota, od něj cesta k trvale silnějšímu euru asi nevede.



Jednu z krátkodobých šancí na zpevnění by euro mohlo mít teoreticky dnes, a to pokud by se ukázalo, že lednové indexy PMI z eurozóny vzrostou dále od minim dosažených v roce 2019.



Ropa

Ropa Brent prozatím zastavila propad a dnes ráno se stabilizovala těsně nad hranicí 62 dolarů za barel. Navzdory zhoršující se situaci v Číně v souvislosti s šířením koronaviru dodal cenám podporu mírný pokles zásob surové ropy ve Spojených státech. Dnes přijde na řadu poslední zajímavé číslo tohoto týdne, a to aktivita amerických těžařů. U těch sice viditelně slábne dynamika růstu produkce, nicméně právě expanze tzv. břidlicové těžby zůstává i nadále zásadním nabídkovým faktorem na globálním ropném trhu. Více zde.