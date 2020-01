Lednový efekt. Ano nebo ne?

Každý investor, který se věnuje kapitálovým trhům už nějaký čas, zná význam spojení lednový efekt. Princip jeho fungování je založen na tom, že pokud trhy během prvních pěti obchodních dní roku rostou, znamená to, že by měli zaznamenat silný výkon během celého roku. Je to však opravdu tak?

Podle vývoje, jehož jsme byli svědky v prvních dnech roku 2020, by měl v duchu lednového efektu v tomto roce převládat na kapitálových trzích býčí trend. Ale není to tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát.

Názory odborníků na určení příčin tohoto jevu se odlišují. Jednou z pozitivních analýz jsou data společnosti Stock Trader Almanac, které sledují tento jev na trhu od roku 1950 a vyplývá z nich, že pokud bude mít prvních pět dní nového roku dobrou historii, znamená to dobrou předpověď pro akciové trhy.

Obecně by se lednový efekt měl s největší intenzitou projevovat ve vztahu ke společnostem s malou tržní kapitalizací a k podhodnoceným podnikům. Co však lze s jistotou při aktuální situací říci je, že akciové trhy jsou nadhodnoceny více než kdykoliv předtím.

Za druhý faktor, který přispívá k růstu akcií v prvních lednových dnech se považují výprodeje, ke kterým obvykle dochází v prosinci. Investoři tehdy využívají ztráty při prodeji akcií, jejichž ceny klesly na to, aby snížily výši svého zisku, který se zdaňuje. V novém roce zisk opět investují do nákupu na kapitálových trzích.

Podle dat můžeme pozorovat, že hlavní americké akciové indexy během prvních 23 dní v lednu 2020 rostly. Dow Jones Industrial si připsal 2,3 procenta, S & P 500 vzrostl o 2,5 procenta a Nasdaq Composite posílil o 4,6 procenta.

Pokud se však podíváme na kapitálové trhy z globálního hlediska, můžeme pozorovat, že některé asijské trhy na rozdíl od těch amerických oslabovaly. Čínský Shanghai Composite si za prvních 20 dní odepsal 2,4 procenta, japonský Nikkei si naopak připsal 0,56 procenta, a australský S & P / ASX 200 posílil o 5,9 procenta. V posledních dnech asijské akcie tlačily dolů nejen obavy z konfliktu mezi Teheránem a USA, ale k tomu se přidal i strach z koronaviru, který má podle posledních zpráv na svědomí několik mrtvých a stovky nakažených. Ten zasáhl v posledních dnech i vývoj amerických a evropských akciových trhů. Z hlavních evropských akciových indexů od začátku ledna vrostl DAX, který si připsal 1,8 procenta, ale naopak klesal francouzský CAC 400, který ztratil 0,1 procenta a britský FTSE 100 oslabil o 0,47 procent .Aktuálně tak můžeme sledovat, že trhy ovlivňují spíše fundamentální činitele, které nelze brát na lehkou váhu.

Na základě omezených údajů o lednovém efektu však nelze učinit relevantní závěr a spoléhat se na to, zda skutečně funguje, i když některá data z minulosti hovoří v jeho prospěch. Na trhy během roku působí celá řada dalších faktorů od geopolitické situace až po makroekonomická data, která mohou výrazným způsobem ovlivnit jejich vývoj.