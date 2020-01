Čínský koronavir může dopadnout na finanční trhy i na konkrétní firmy

Svět zasáhla zpráva o „šíření“ pandemie koronaviru z čínské metropole Wuhan, podpořená prohlášením amerického ministerstva zahraničí, že USA mají první potvrzený případ nákazy touto infekcí. Svět má v patrnosti ještě nedávnou pandemii SARS, která měla na svědomí několik set lidských životů a miliardové ztráty na finančních trzích.

Z pohledu akciových trhů však nová panika, pokud bude mít šíření infekce strmý a delší průběh a padne jí za oběť více lidských životů, může rezultovat nejen v pád trhů, ale i na výsledky některých firem, které jsou na oficiálním seznamu Letních olympijských her v Tokiu 2020.

Mezi favority Tradecentrum na předpokládaný pokles hodnoty akcií, pokud bude mít epidemie alespoň střednědobý časový horizont a promítne se do výsledků hospodaření, patří Coca-Cola, jako oficiální dodavatel nealkoholických nápojů, Japan Airlines a další firmy, které by, v nejzazším případě, kdy by opatrné a rigidní Japonsko hry zrušilo, byly první na hledáčku spekulantů a hrozil by jim pokles o mnoho procent.

Tento scénář vznik jako bezprostřední reakce na paniku, zejména mediální, které je dle našeho názoru neobhajitelná. Srovnáte-li mortalitu chřipky, jen v ČR umře ročně více lidí na rinovirus, než patrně na celém světě zvládne usmrtit nový koronavirus… Přesto tyto zprávy, zejména pak lokalizace infekce musí participantům na LOH 2020 dělat hluboké vrásky…

Pro uvedení do kontextu, podle lékařů (doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.) je chřipka (influenza) akutní infekční onemocnění patřící mezi nákazy s nejvyšší morbiditou i mortalitou. Jen v ČR si ročně vyžádá více než 1 500 obětí na životech, zabíjí tedy více lidí, než jich umírá při dopravních nehodách [Ve světě postihuje chřipka mimo pandemické období až 10 % dospělé populace a až 30 % dětí, každoročně způsobuje 3–5 milionů závažných infekcí, z nichž bohužel 250 tisíc až 500 tisíc končí fatálně.