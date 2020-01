Vraky zabírají parkovací místa i roky. Teď snad začnou mizet z ulic rychleji.

Stojí na jednom místě měsíce či dokonce roky, nikdo se k nim nehlásí a tak se rozpadají, hyzdí ulice a zabírají parkovací místa. Obce si s nimi ale neví rady. Teď konečně dostanou do rukou nástroj, který by měl odstraňování autovraků výrazně zjednodušit.

Poslanecká sněmovna ve středu ve třetím čtení schválila návrh zákona, který umožní obcím a městům jednoduše odstraňovat autovraky ze svých ulic. Přiblížila tak obce a města k jednoduššímu odstraňování nepojízdného autovraku, stojícího na jednom místě měsíce či dokonce roky.

Zákon umožní vlastníkům silnic a veřejných parkovišť, aby nechali odtáhnout vozidla, která nebudou mít déle než půl roku platnou technickou prohlídku.

Dosud to mohli udělat jen tehdy, když bylo odstavené auto silně poškozené nebo mu chyběl motor. Řada dlouho odstavených vozidel nesplňovala definici vraku a nebylo možné s nimi hnout. Složitá pravidla pro odtah vraků podle navrhovatelů novely přispívala k tomu, že se z ulic a parkovišť stávaly skládky, kde bylo možné zadarmo “uskladnit” nepotřebný či opuštěný majetek.

Novela zákona, kterou ve středu podpořilo 179 přítomných poslanců má pravidla zjednodušit.

Vlastník komunikace nejdříve vyzve provozovatele odstaveného auta, aby si zajistil technickou nebo vozidlo odstranil. Pokud výzva zůstane bez reakce, po dvou měsících může obec sama vrak odstranit a náklady pak vymáhat po provozovateli. Majitel auta musí dostat informaci, kde si odtažené auto může vyzvednout a když o něj ani pak neprojeví zájem, půjde vůz do dražby nebo do šrotu.

Novela teď míří do Senátu.

Monopol pro vybrané odtahovky?

Naopak zatím neprošel návrh na úpravu odtahů nepojízdných aut z dálnic po nehodách či poruchách. O odtažení a výběru odtahovky by podle pozměňovacího návrhu poslance ANO Josefa Kotta rozhodoval na výzvu policistů vlastník dálnice, nikoliv majitel auta. Kritici ale tvrdí, že by to znamenalo monopol pro odtahové služby, jež mají smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic. Kott argumentuje tím, že chce odtahování zrychlit a zkrátit tak dobu, po kterou je nutné provoz v místě nehody či poruchy omezit.

Novelu poslanci místo závěrečného schvalování poslali znovu do druhé čtení a budou o ní ještě jednat.