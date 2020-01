Touha darovat přijde po padesátce, chce to srdce a kreativitu - Josef Kouřil(Video)

Josef a Zdeňka Kouřilovi jsou nejen úspěšní podnikatelé, ale i mecenáši. Své peníze investují do kraje, kde žijí – postavili tu třeba kapli, muzeum nebo královskou cestu. „Souvisí to s věkem,“ vysvětluje Josef Kouřil. „Když je vám 30 a máte 50milionový úvěr, těžko budete přemýšlet o tom, že postavíte cestu. Chce to kreativitu a srdce, většinou to přijde po padesátce. Člověk má touhu nechat tu něco, co přetrvá. Dávat peníze za luxus je nesmysl.“

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/aWp/aGIrnF0A-josef-kouril-touha-darovat-prijde-po-padesatce-chce-to-srdce-a.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

