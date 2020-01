Wall Street ustoupila ze svých maxim, Tesla +7 %

Americké akciové trhy dnes zamířily do červených čísel a po třech růstových dnech tak sestoupily ze svých rekordních úrovní. Impulzem pro zhoršený sentiment investorů byla zpráva o prvním případu koronaviru ve Spojených státech a potenciální ekonomické dopady. Konkrétně index S&P 500 oslabil o 0,3 % a seanci zakončil na 3320 bodech.

Zprávy poznamenaly zejména společnosti provozující hotely a kasina, přičemž akcie Wynn Resorts odepsaly 6,1 %, Las Vegas Sands 5,4 % a například MGM Resorts 6,2 %. Obavy z dopadu na cestování pocítily i aerolinky, kdy Delta Airlines, American Airlines i United Airlines oslabily o tři procenta a více.

Pozornost zamířila i výrobce letadel Boeing, kde bylo dokonce na chvíli zastaveno obchodování. Akcie uzavřely seanci o 3,3 % níže, a to po zprávách, že uzemnění letadel 737 Max potrvá nejméně do poloviny letošního roku. Velké zisky naopak vykázala Tesla, která v reakci na vylepšenou cílovou cenu od analytika New Street Research z 530 na 800 USD zpevnila o 7,2 % na 547 USD.

Index Dow Jones oslabil o 0,5 %, S&P 500 o 0,3 % a Nasdaq o 0,2 %.