MMF upravuje globální ekonomický výhled, ale varuje před množstvím rizik

Mezinárodní měnový fond předpověděl, že světová ekonomika v roce 2020 posílí, i když jen mírným tempem, než se původně předpokládalo při hrozbách, které jsou každým dnem vyostřenější.

Globální růst se by měl zrychlit tempo růstu na 3,3 % z 2,9 % v roce 2019, což představuje první zvýšení v průběhu tří let. MMF odhaduje tempo růstu globální ekonomiky na 3,4 % v roce 2021 a mezi pozitiva patří hlavně, že zaznamenané propady se ve výrobních sektorech snižují, a k výhledu přispěly i "občasné" dobré zprávy z jednání mezi USA a Čínou.

MMF loni dokonce kvantifikoval vliv úsilí centrální banky o podporu globálního ekonomického růstu. Uvedl, že růst v letech 2019 a 2020 by byl o 0,5procentního bodu slabší bez stimulačního tlaku. To, co brzdí výraznější expanzi, jsou obchodní spory mezi dvěma největšími světovými ekonomikami USA a Čínou, kde nevypadá, že spor bude vyřešen v dohledné době, protože Spojené státy nemají v plánu zrušit současné obchodní bariéry ani po tom, kdy Peking začne nakupovat zemědělské produkty z USA.

K ekonomickému růstu neprospívá ani vyostřený konflikt mezi USA a Íránem, což může mít za následek ropnou krizi jakou svět zažil v uplynulém století. Nelze také vyloučit fakt, že nejtěžší období týkající se Brexitu teprve přichází, kde dosažení kompromisu mezi EU a Spojeným královstvím bude velmi těžké.

Zbývá tak otázka, zda cíl, který MMF stanovil bude v průběhu roku 2020 naplněn. Nebo uvidíme obrat směrem k recesi?