Nerovnost, deprese a kauzalita z dílny MMF

Podle analýzy MMF růst velikosti finančního sektoru snižuje

nerovnost. Ale jen do určité míry. Nad ní další růst

finančního sektoru nerovnost zvyšuje. Analýza MMF je

že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi velikostí

příjmové nerovnosti ve vyspělých ekonomikách a

rozvíjejících se ekonomikách, který by byl vysvětlen

velikostí finančního sektoru. Jinými slovy, ostatní faktory

Autoři analýzy z ní vyčetli, že před finanční krizí dojde k nárůstu příjmové nerovnosti (konkrétně pět let před finanční krizí, pak je cca stabilní), během a po finanční krizi příjmová nerovnost poklesne. A pak po nějaké době dojde k oživení příjmové nerovnosti. Takže příjmová nerovnost může za finanční krize.





A dostáváme se k zásadám, které MMF navrhuje. Nepřekvapí, že tou hlavním je regulace. Pokud by vás napadlo, že regulační smršť z posledních deseti let MMF uklidnila, tak ne. Říká, že nově zavedené regulace jdou sice správným směrem, ale nejsou dostatečné. Takže se připravte na další.

Podporuje zvyšování finanční gramotnosti. S tím se nedá souhlasit, zvlášť když se udělá správně (opakující se vzdělávání, just in time poradenství díky aplikacím…).





Někoho by mohlo zarazit tvrzení, že „Finanční sektor může hrát klíčovou roli při přechodu světa na čisté nulové emise uhlíku a dosažení cílů Pařížské dohody.“ K tomu se vrátím někdy příště.

Ale ještě více mě zarazilo toto: „V současné době mnoho bank vyžaduje nadměrně vysokou úroveň zajištění hypotéky nebo obchodního úvěru.“ Rozpor vás napadne na první dobrou. ČNB v rámci boje za vyšší finanční stabilitu zavádí opatření na úvěrech na bydlení jako je minimální výše LTV, což zvyšuje hodnotu zástavy na poskytnutých úvěrech. A MMF v boji za vyšší finanční stabilitu doporučuje pravý opak. Co dále doporučuje MMF? „Finanční instituce by mohly založit více úvěrových rozhodnutí na budoucích peněžních tocích. To by vrátilo odvětví finančních služeb k tomu, co má být - odvětví, které slouží lidem.“ Opět rozpor mezi akcemi ČNB a MMF: pro ČNB je klíčový dnešní příjem žadatele o hypotéku , nikoliv ty budoucí. Připomnělo mi to jednu hlášku z Cimrmana: „Autor vlastně zastává stanovisko, které zároveň vyvrací. To ještě tenkrát vzbudilo rozpaky.“David Navrátil