Teplé počasí a mírná zima: Krtci kvůli mírné zimě udeřili dřív, likvidují zahrady. Jak je vypudit?

Obzvlášť mírná zima probrala k životu krtky. V zimním období obvykle "neotravující" černí hmyzožravci tak začínají rozrývat zahrady a vytvářet nevzhledné "krtiny". Úplně se zbavit krtků je dle odborníků velmi obtížné, existují ale způsoby, jak jim ničení vaší zahrádky řádně znepříjemnit. "Není to tak, že by krtků bylo více, jsou pouze nebývale aktivní. To proto, že je mimořádně teplá zima," informují odborníci z Akademie věd. Odchyt huňatých záškodníků komplikuje fakt, že krtek obecný patří mezi chráněné živočichy. Není tedy možné vyhlásit krtkům válku a likvidovat je plošně, zahrádkáři se jich ale mohou zbavit v rámci ochrany proti škůdcům, což zákon povoluje. Zvukové plašiče Na krtky obecně platí rušení nepříjemným zvukem. Nejsnazší metodou, jak si vyrobit "protikrtčí plašící zařízení", je použít obyčejné pet lahve na tyčce, ze kterých lze vytvořit jakýsi mlýnek či větrník. Na jednu plastovou lahev po jejím obvodu připevníte spodní části dalších pet lahví, pod které umístíte vyčnívající kousek plastu tak, aby v okamžiku, kdy zafouká vítr a vrtule vyrobené ze spodků lahví se začnou otáčet, o tento kousek zavadily a "cvakaly". Princip je podobný, jako když si děti na rám kola přidávají "cvrčky", aby jejich jízda byla řádně slyšet. Nežádoucí škůdce zvuk plašiče vyžene do okolních zahrad, případně na pole. "Dobře fungují i ultrazvukové plašiče, případně ty se zvukem na hranici poslouchatelnosti pro člověka. Na krtka to funguje, ale třeba na hryzce ne," říká Ivan Dvořák z Českého zahrádkářského svazu. Na zvukové plašiče mají krtci podle odborníků tendence si po čase zvyknout a zase se na zahradu vracet. Jako účinný odpuzovač se ukázal i dámský vibrátor vložený do některé z chodbiček, případně lahev od piva zahrabaná do krtčího tunelu zhruba ze dvou třetin. Pokud ji nakloníte směrem, odkud vane vítr, bude vydávat pro krtky velmi nepříjemný zvuk.

Nasaďte mazlíčky

"Myši můžete vyplavit, na hryzce a podobné myšovité tvory to ale neplatí. Když máte velkou zahradu a pokud tam nemáte stromy, můžete udělat na plot žebříčky nebo stojánky, aby si tam mohly sedat sovy, káňata nebo poštolky, které tyhle škůdce nyní přes zimu odlovují," informuje Dvořák.

Dodává také, jak je důležité míti kočku. Ideální prý je si ji pořídit spíše starší, například dvouměsíční. Takové kotě už se od matky naučilo lovit myši a uloví je i samo. Další možností jsou psí pomocníci, například krysaříci. Ti si rovněž dokáží se škůdci hravě poradit. Díky velmi jemnému sluchu dokáží stopovat krtka při jeho cestě pod zemí a ulovit ho, jakmile vykoukne.

Vypudit pachem nebo průvanem

"Krtci mívají těch cest hodně a dokáží si je odvětrat. Komerčně se prodává proti krtkům přípravek karbid vápníku. Ten se dá do nory, nalije se tam trochu vody a krtky to vypudí," radí Dvořák. Krtci prý pach karbidu nesnáší. Nepříjemný bude krtkovi i průvan v jeho chodbičkách. Například pokud přepnete vysavač z funkce sání na foukání a vsadíte do nory.

Krtci se v období sucha drží ve větších hloubkách, kde mají lepší možnost obživy. Je tak možné, že zahrádkář černého záškodníka i půl sezóny nezahlédne. Jakmile ale zaprší, stěhují se krtci blíž k povrchu. Úplně zabránit ve vstupu na zahradu jim bohužel dle odborníků nejde.