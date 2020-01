Trumpova dohoda je ubohý vtip, ne historický milník / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 13. 1. 2020

Spojené státy pozastaví plánované uvalení cel na čínský dovoz za téměř 160 mld. dolarů ročně a zároveň sníží existující cla na čínský dovoz až o 50 procent. Čína za to nakoupí americké zemědělské produkty. Tyto a další podobné zprávy typu historická dohoda je velmi blízko, velmi velmi blízko nebo velmi velmi velmi blízko poháněly akciové trhy k rekordním úrovním prakticky celý podzim minulé roku. Cla se nesnížila a Čína se upsala závazku, který zřejmě nebude schopna plnit. Americká centrální banka musela hasit Trumpův požár kdykoliv to šlo, ať už rétorikou nebo monetárními intervencemi. Makroekonomická data se přesto mnohdy pohybují na úrovních z roku 2008 a 2013.

Před mnoha měsíci americký prezident Donald Trump odvážně prohlásil, že "obchodní války jsou snadné a lehce vyhratelné." Toto prohlášení bylo absurdní už v době jeho zveřejnění a o dvaadvacet měsíců později tato absurdita stále platí s ohledem na to, čím si americké hospodářství, spotřebitelé a firmy musely projít, aby dosáhly dnešní ubohé historické první fáze obchodní dohody s Čínou, která nevyřešila téměř nic z toho, co bylo zmíněno na počátku tohoto hospodářského konfliktu.

Trump samozřejmě popsal včerejší podpis dohody jako historický úspěch, jaký svět nikdy neviděl. "Dnes podnikáme významný krok, jaký nebyl nikdy předtím s Čínou učiněn. Společně napravujeme křivdy minulosti." Abych byl upřímný, USA se opravdu podařilo dostat z Pekingu dílčích ústupků jako je nákup zboží v objemu 200 mld. dolarů po dobu dvou let, mikro ústupky v oblasti duševního vlastnictví a přístupu k finančním službám a "přísliby" v oblasti duševního vlastnictví. Nicméně pouze minoritní část ze zmíněných 200 mld. dolarů se bude týkat zboží vyrobených zemědělci, kteří byli obchodní válkou velmi tvrdě zasaženi. Čína byla připravena koupit sójové boby a vepřové maso i bez dohody, ne však v objemu, k jakému se zavázala. Odborníci se nyní bojí, že tento objem nebude možné nejen vyprodukovat, ale také ze strany Číny nakoupit.

Zatímco USA zastavilo další cla na čínské zboží, která měla vstoupit v platnost v prosinci 2019, a snížit polovinu cel u zboží ohlášeného v měsíci září, cla zůstanou v platnosti na přibližně 360 mld. dolarů čínského zboží, což samozřejmě americké firmy a spotřebitelé nadále vesele zaplatí. Kromě toho Čína odmítla požadavky na začlenění doložky slibující, že nebudou "hackovat" americké firmy, a bude i nadále výrazně dotovat mnoho svých státních a soukromých společností, což byl hlavní argument, který Trump citoval teprve nedávno v září jako důvod k odmítnutí navrhované dohody. Navzdory požadavkům, které se včera smlouvou ratifikovaly, není už o čem psát, zvláště s ohledem na masakr, který Trump za poslední dva roky globálně způsobil, aby je získal. Nejistota vyvolaná celními hrozbami Trumpovy administrativy a přístupem k obchodu zatěžovala hospodářství, zvyšovala ceny pro podniky, oddalovala podnikové investice a zpomalovala růst po celém světě. Podniky vystavené Číně, jako je Deere & Company, Caterpillar a mnohé další, musely začít propouštět a snížily budoucí firemní výhledy. A ačkoli pan Trump tvrdí, že je to Čína, která doplácí na obchodní válku, studie ukazují, že americké společnosti nesou velkou část nákladů. Od 6. července 2018, kdy vstoupila v platnost první cla, společnosti zaplatily za cla související s obchodní válkou s Čínou více než 42 miliard dolarů.

Dohoda tedy neodstraňuje americká cla na čínský dovoz. Ta budou podle Trumpa odstraněna, jakmile obě země dokončí druhou část obchodní dohody, která je naplánovaná konec roku po prezidentských volbách v USA - jak příhodné. Zřejmě nebudu sám, když napíši, že jsem skeptický k tomu, že by dohoda znamenala novu trajektorii obchodu mezi USA a Čínou, a nevěřím, že Čína dodrží slíbené cíle. Jedná se tedy o další pohádku, která vynesla americkým akciím přes 15% růst a to bez fundamentální opory. Makroekonomický kalendář je vzhledem k aktuálnímu nastavení globálních indexů stále spíše k pláči. Současnou situaci asi nejvíce vystihují nadpisy z minulých dní během napětí mezi USA a Íránem: Nebojte se války s Íránem, kupujte každý propad, vždyť je tady FED. Co k tomu říct.

Současný rostoucí trh, který započal v březnu 2009, je nejdelším býčím trhem v historii akciových trhů. Rostoucí trend za období 2009-2020 již překonal téměř desetiletý růst z devadesátých let minulého století. Pouze jeden další růstový trend trval déle než sedm let - ten započal po druhé světové válce v roce 1949. Je ale možné se v investování zaměřit na strategie, které nejsou závislé na korelaci s akciovými trhy. A věřte, že to jde. Vždyť je to konec konců jenom finanční matematika v praxi.

Graf: Nejširší americký akciový index S&P500



Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 13. 1. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

10. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 137,41 1 113 1 100 ↓ -2,13 980 - 1 300 2 5 Dow Jones (US) 28 823,77 28 179 28 800 ↓ -2,23 25 950 - 30 000 3 4 NASDAQ C.(US) 9 178,86 8 670 8 900 ↓ -5,54 7 950 - 9 250 3 4 FTSE 100 (VB) 7 587,85 7 432 7 550 ↓ -2,05 7 000 - 7 774 3 4 DAX (Něm.) 13 483,31 12 910 13 340 ↓ -4,25 11 600 - 13 700 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 23 850,57 22 903 23 600 ↓ -3,97 20 650 - 24 300 1 6

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

10. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 137,41 1 112 1 100 ↓ -2,23 940 - 1 370 2 5 Dow Jones (US) 28 823,77 27 678 27 800 ↓ -3,98 24 500 - 31 000 3 4 NASDAQ C.(US) 9 178,86 8 413 8 850 ↓ -8,34 6 650 - 9 600 2 5 FTSE 100 (VB) 7 587,85 7 386 7 300 ↓ -2,66 6 600 - 7 900 3 4 DAX (Něm.) 13 483,31 12 742 12 980 ↓ -5,50 10 900 - 14 200 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 23 850,57 22 193 22 600 ↓ -6,95 19 600 - 24 900 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers