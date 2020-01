Rozbřesk: Zájem o nová auta nepolevuje, koruna nejvýš za 7 let a ruský rubl v klidu

Nakonec to nebyl až tak špatný rok, budou si moci říct nad dnešními čísly o registracích osobních automobilů v EU některé automobilky. Sice se čekal symbolický útlum evropských prodejů, avšak ty se ve finále zvýšily o 1,2 %, hlavně díky vývoji v Německu, kde se loni registrovalo o 5 % více nových vozů než v roce 2018. Na celkovém nárůstu se pak tento samotný trh podílel z 95 %. Z pěti největších trhů v EU rostly tři, výjimkou byla pouze Velká Británie, kde v době brexitové nejistoty docházelo ke konsolidaci trhu po předchozím boomu, a Španělsko.



Na historický rekord sice loňská čísla nedosáhla, ale přesto je možné považovat je s ohledem na stav evropské ekonomiky i na „zelené“ tažení za velmi příznivá. Jsou vzpruhou a vlastně i jistotou při pohledu na nepříliš povzbudivý vývoj hlavních exportních trhů, neboť stále zhruba třetina vyrobených aut v EU míří právě k mimoevropským zákazníkům. Z pohledu jednotlivých skupin výrobců se dařilo oslovit zákazníky koncernu VW, který zvýšil svůj podíl na evropském trhu z necelých 24 % na 24,3 %. Pro ČR je velmi dobrou zprávou růst poptávky po škodovkách, který přibližuje tuto automobilku k dosažení pětiprocentního podílu na unijním trhu, kde se mimochodem prodá více jejích vozů než třeba těch s označením Fiat. Naproti tomu největší absolutní pokles nových registrací zažil Nissan a FCA.



Na to, jak se vedlo evropské ekonomice , jsou dnes zveřejněná čísla příznivá. Ukazují totiž, že v časech všeobecného útlumu poptávky po automobilech je zde alespoň jeden trh, který se dokázal negativnímu sentimentu vyhnout. Je otázkou, nakolik byl ovlivněný přípravou nejenom automobilek, ale i zákazníků, na další zpřísňování emisních limitů nebo jak moc je ovlivněný avizovaným odklonem od dieselů, respektive příklonem k „zelené“ elektromobilitě. To rozkryjí až podrobnější statistiky podle jednotlivých typů, z nichž se nejspíše dozvíme, že evropský zákazník stále více preferuje SUV, “zelené” politice tak nějak navzdory. V každém případě pro zemi tak závislou na automobilovém průmyslu , jako je ČR, je silná poptávka po nových vozech jednoznačně dobrou zprávou, protože zmírňuje útlum, kterým právě naše hospodářství prochází. Koruna během včerejška dál posilovala a posunula se až k hranici 25,10 EUR/CZK , a tu pak v průběhu nočního obchodování dokonce úspěšně zdolala. Koruna se dál veze na vlně klesající averze k riziku, nicméně současně nabízí velmi zajímavý úrokový diferenciál s vidinou možného dalšího rozšiřování. Alespoň tak vyznívají v posledních dnech hojné komentáře centrálních bankéřů hovořících o dalším zvyšování úrokových sazeb . Někteří hovoří o dřívějším, jiní o možném pozdějším růstu sazeb, nicméně únorové zasedání zřejmě vyšší úroky ještě nepřinese. Koruna sama o sobě měnovou politiku zpřísňuje a vlastně činí práci za ČNB samotnou. A tak nakonec může dojít na slova guvernéra, který pro letošní rok dál vidí stabilitu sazeb jako nejpravděpodobnější scénář.Další lehce nižší než očekávané inflační číslo z USA (tentokrát to byla výrobní inflace ) udrželo eurodolar na mírně vyšších hodnotách. Nicméně volatilita hlavního forexového páru světa zůstává i nadále mizivá. Těžko říci, zdali trh rozhýbou nová data - například dnes odpoledne prosincové maloobchodní tržby v USA.V světě emerging markets zaujal včera rubl , který dočasně oslabil v reakci na oznámení ruského premiéra Medveděva, že rezignuje. Premiér odstoupil poté, co prezident Putin naznačil, že bude usilovat o změny v ústavě, které by měly být stvrzeny v referendu. Rubl nicméně své ztráty rychle smazal poté, co trh vyhodnotil Medveděvovu rezignaci jako bouři ve sklenici vody, která v nejbližší budoucnosti nijak zásadně neovlivní politické a hospodářské pořádky v Rusku. Ropa Brent si v reakci na podpis americko-čínské obchodní dohody připisuje k dobru pouze drobné zisky a tak její cena zůstává ukotvená nad úrovní 64 USD barel . Profitovat se ropě během včerejšího obchodování nepodařilo ani z nad očekávání silného poklesu zásob surové ropy ve Spojených státech. Ten byl totiž v minulém týdnu kompenzován výrazným nárůstem zásob jak na straně benzínu , tak středních destilátů, což v konečném důsledku sebralo ropným býkům vítr z plachet.Z jednotlivých sektorů indexu S&P 500 se včera nejvíce dařilo utilitám, které rostly o 1,3 %. Následovaly nemovitosti , které přidaly 8 desetin. Stejnou porci, akorát s opačným znaménkem, odepsala energetika (nejhorší sektor). Index Dow Jones Industrial Average sahal po rekordu, ale samotný podpis první části obchodní dohody velmocí zafungoval jako zlom a barometr se vzdálil z maximálních hodnot. DJ i tak zvládl připsat 3 desetiny procenta na 29.033 bodů. Podobně se zachoval i širší S&P 500 , ten ale denní růst smazal skoro k nule na 3.289 bodů (+0,2 %). Denní maxima už byla méně než 1,5 bodu vzdálena od mety 3.300. Technologický Nasdaq Composite také hleděl po rekordu, nakonec si nejmenším možným dílem udržel zelená čísla. Finální hodnota včerejšího dne 9.258 bodů.