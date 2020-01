Největší projekt energetických úspor v ČR se rozběhl. ČVUT ušetří 20 milionů korun a 4125 tun CO2 ročně

ČVUT v Praze patří mezi pět největších vysokých škol v ČR. Modernizace se týká Novoměstského hotelu, Studentského domu a sedmi kolejních areálů, často historických objektů, které mají velké nároky na spotřebu energie. Vedení ČVUT se proto před časem rozhodlo pro rozsáhlou modernizaci těchto objektů s cílem snížit spotřebu tepla, plynu, elektřiny a vody. ČVUT díky využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC) ušetří 26 % stávajících nákladů na energie a vodu.

Projekty energetických úspor realizované formou EPC kladou velký důraz nejen na úspory energií, ale také na životní prostředí a snižování klimatické stopy. Ročně díky tomuto projektu uspoříme více než 4000 tun CO2 a výrazně zvýšíme provozní efektivitu našich budov a díky souvisejícím modernizačním opatřením i jejich hodnotu, vysvětluje rektor ČVUT, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Je to pro nás čest pracovat na modernizaci ČVUT, které dalo světu Christiana Dopplera nebo Františka Křižíka a úspěšně jím prošla i řada pracovníků ČEZ. Kde jinde bychom měli instalovat naše chytrá energetická opatření než právě zde, říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Téma energetických úspor je čím dál aktuálnější. Evropská unie si stanovila cíl do roku 2030 snížit spotřebu energií o 32,5 %. Závazek týkající se energetických úspor je pro Evropu jedním ze základních bodů klimatické politiky, stejně důležitým jako cíle v oblasti výroby energií z obnovitelných zdrojů. Právě projekty EPC mají být jedním z nástrojů, jak těchto cílů dosáhnout.

Při využití EPC dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí, jinak rozdíl sám doplácí. Zákazník nemusí na modernizaci dávat peníze ze svého rozpočtu, náklady na instalaci úsporných opatření se postupně uhradí z dosažených úspor energie. Například projekty EPC od ČEZ ESCO uspořily českým obcím a veřejným institucím téměř 1,4 miliardy korun.

ČVUT má jedny z vůbec největších kolejí v Česku. Konkrétně jde o Koleje Strahov, Hlávkovu kolej, Koleje Podolí, Masarykovu kolej, Sinkuleho kolej, Dejvickou kolej, Kolej Orlík a Kolej Bubeneč. Vůbec nejstarším areálem je Hlávkova kolej, otevřená roku 1904 a postavená podle projektu Josefa Fanty, autora budov Hlavního nádraží v Praze nebo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Koleje Strahov jsou zase s kapacitou přes 4 600 lůžek největším ubytovacím kampusem v Evropě.

ČVUT neustále pracuje na zkvalitňování úrovně ubytování studentů. Průběžně obnovuje a zlepšuje vybavení pokojů studentů, ale i zájmových místností a společných prostor. Pracujeme ale také na vylepšení technického zázemí a příkladem je tento projekt. Energetické úspory formou EPC mají tu výhodu, že nemusíme investovat vlastní prostředky. Investici hradí dodavatel ČEZ ESCO a splácí se ze samotných úspor, říká kvestor ČVUT Ing. Jiří Boháček.

Za posledních 15 let je Správa účelových zařízení ČVUT (SÚZ ČVUT), která má na starosti koleje, menzy a sportoviště, na nejvyšším počtu ubytovaných studentů. Obsazenost kolejí ČVUT se pohybuje nad hranicí 7500 ubytovaných. SÚZ ČVUT se zároveň snaží o neustálé zkvalitňování stravovacích služeb ve svých menzách a výdejnách. V rámci všech vysokoškolských stravovacích zařízení v České republice je na předním místě s počtem 1,6 milionu připravených jídel ročně.

Současná investice do modernizace vytápění, vzduchotechniky, osvětlení, ale i výměny oken, dveří a zateplení představuje 220 milionů Kč bez DPH. Téměř třetina investice, konkrétně 67 mil. Kč, bude hrazena pomocí dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Dotace hradí stavební úpravy, které mají dlouhou dobu návratnosti, ale bez kterých by byl celkový přínos energetické modernizace menší.

Součástí projektu je i důsledný energetický management. Data o spotřebě energií ve všech areálech budou průběžně vyhodnocována a poslouží k hledání dalších vylepšení, která by přinesla nové úspory financí i CO 2 . Celkem dojde například k výměně 16 838 svítidel, 23 zdrojů tepla o celkovém výkonu 8 850 kW, instalaci 5 766 šetřících prvků na vodě nebo rekonstrukci vzduchotechniky o objemu 116 000 m3 vzduchu za hodinu.

Modernizace kolejí je první z řady rozsáhlých projektů, které vznikají díky novému nastavení dotací z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Žadatelé, kteří se zaváží modernizovat s minimálně 10% prokazatelnou úsporou energie, jsou odměňování 5 % dotace navíc.

Kromě zaručené každoroční výše úspor energie po dobu trvání projektu, ze které se postupně splácí investice, je další výhodou EPC i prokazatelnost a transparentnost úspor a princip jednoho dodavatele, který zodpovídá za zdar projektu.

Svým rozsahem se v případě ČVUT jedná o přelomový projekt v oblasti energetických úspor, kde využijeme vylepšená technická řešení z podobných projektů v Národním divadle, Kongresovém centru Praha nebo Akademii výtvarných umění, dodává Václav Taubr, generální ředitel ENESA.

Co se týče ekologického přínosu, ke snížení emisí lze přičíst i roční úsporu vody za 5,3 mil. Kč, což představuje objem vody ve 29 olympijských bazénech.

Realizace opatření bude probíhat během letošního roku, úspory bude moci ČVUT začít sčítat v lednu 2021 a první konkrétní výsledky budou známy po roce fungování projektu.

Technické parametry projektu:

Investice bez DPH: 219, 5 mil. Kč

Délka trvání projektu: 11 let

Počet areálů: 9

Počet objektů: 30

Počet vyměněných svítidel: 16 838

Počet modernizovaných zdrojů tepla: 23 (8 850 kW)

Počet instalovaných šetřících prvků na vodě: 5 766

Objem vzduchu rekonstruované vzduchotechniky: 116 000 m3/hod

Garantované roční úspory:

Úspora energie v Kč: 20,5 mil. Kč bez DPH

Úspora tepla: 23,5 TJ

Úspora elektřiny: 2,3 GWh

Úspora vody: 71 500 m3

Energetické služby se zárukou úspor (EPC, z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Investice do projektu metodou EPC mají návratnost 6 až 10 let.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2019/20 nabízí ČVUT svým studentům 170 akreditovaných studijních programů a z toho 53 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1620 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 498. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení Emerging Europe and Central Asia. V rámci hodnocení pro Engineering Civil and Structural" je ČVUT mezi 151.200. místem, v oblasti Engineering Mechanical na 201.250. místě, u Engineering Electrical na 201.250. pozici. V oblasti Physics and Astronomy na 201. až 250. místě, Natural Sciences jsou na 283. příčce. V oblasti Computer Science and Information Systems" je na 251.300. místě, v oblasti Mathematics a Material Sciences na 301.350 místě a v oblasti Engineering and Technology je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je i dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. ČEZ ESCO má téměř 2000 zaměstnanců a patří do něj firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, ČEZ Distribúčne služby, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, ČEZ Slovensko, E-Dome, Easy Power, Energocentrum Vítkovice, ENESA, HORMEN, KART a KLF-Distribúcia. Více na www.cezesco.cz.

Společnost ENESA je zkušeným a úspěšným dodavatelem energetických staveb a poskytovatelem energetických služeb metodou EPC. Její projekty ušetřily zákazníkům na provozních nákladech téměř 1,4 mld. Kč. Jen v loňském roce garantovala svým klientům úsporu elektřiny, tepla, plynu a vody za 215 mil. korun. ENESA je od prosince 2015 součástí ČEZ ESCO. Díky loňskému spojení s pardubickou EVČ je silným hráčem i na poli energetických staveb. Více na http://www.enesa.cz/