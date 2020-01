Fiasko povánočního úklidu: sběrné suroviny v ČR už nevykupují papír (14.1.2020)

Zbavit se krabic, kartónů a obecně papírů, třeba i toho balícího na dárky, je letos po svátcích obtížnější než v minulosti. Pro firmy i domácnosti. Na řadě míst ČR totiž pozastavují sběr papíru. Děje se tak kvůli výraznému snížení ceny odpadového papíru. Za něj může rozhodnutí Číny omezit dovoz odpadu.



V Evropě jsou v souhrnu recyklační kapacity nedostatečné. Tento stav doléhá také právě na trh se sběrným papírem v Česku, které dlouhodobě vykazuje nedostatek recyklačních kapacit, a je tak v podstatné míře závislé na vývozu sběrného papíru; v Česku se ročně sebere zhruba milion tun papíru, recykluje se ovšem zhruba jen pětina.



Poptávka po sběrném papíru pro účely jeho recyklace v ČR sice dlouhodobě postupně narůstá, ale v tuto chvíli pomaleji než jeho nabídka – právě proto, že přebytečnou nabídku už neodčerpává v takové míře jako v minulosti Čína. Čína svůj dovoz omezuje postupně od konce roku 2017, nyní je tak situace dosud nejkritičtější, co se výkupu papíru v ČR týče.



Čína svým zmíněným rozhodnutím reagovala na situaci, kdy se stávala „odpadkovým košem světa“, protože Západ – nejen evropské země, ale zejména Spojené státy – vyvážel do říše středu sběrný papír spíše té horší kvality.



Nedostatek recyklačních kapacit v ČR, který je závažný, způsobuje zejména ta skutečnost, že tu v uplynulých letech investoři nevybudovali dostatek příslušných závodů. Zvolili raději okolní země typu Maďarska, Polska či Německa. Zásadním důvodem jim bylo to, že stavební a povolovací řízení jsou v ČR nejen v případě výstavby recyklačních závodů velmi zdlouhavá, což snižuje výnosnost investice, resp. prodlužuje časový horizont její návratnosti.

Lukáš Kovanda, Ph.D.