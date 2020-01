Těžbu uhlí bychom měli zastavit co nejdřív - Ivan Bartoš (Video)

Po příštích sněmovních volbách chce stranu dovést do vlády. Jak to plánuje udělat? A jaká řešení nabízí jeho strana na konkrétní problémy této země? Ivan Bartoš, který o víkendu obhájil post předsedy Pirátů, je hostem Interview Plus. Pořad moderuje Michael Rozsypal.

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz