Předpověď počasí na týden: O víkendu přijde výrazná změna, v Česku by měl napadnou čerstvý sníh i v polohách okolo 500m n.m.

I v následujících dnech bude v Česku panovat teplé počasí, přes den může být až 9 °C. Až v pátek se má podle meteorologů začít ochlazovat, o víkendu by pak měl napadnout čerstvý sníh.

O víkendu stoupaly teploty vysoko nad nulu, ve Zlatých Horách bylo naměřeno 10,4 °C, v Javorníku 9,6 °C, ve Vidnavě 9,5 °C a v Českých Budějovicích 8,9 °C. Nejde ale o rekordní teploty, 12. ledna 1993 bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) naměřeno dokonce 18 °C.

I v následujících dnech bude nejtepleji na Javornicku, v oblasti Frýdlanstkého výběžku a v některých částech jihozápadních Čech, kde bude přes 8 °C. Chladněji bude na Moravě, kde se bude tvořit nízká oblačnost a mlhy, denní teploty se budou držet jen pár stupňů nad nulou.

Počasí v tomto týdnu

V úterý bude podle ČHMÚ jasno až polojasno, na Moravě se mohou objevovat mlhy a nízká oblačnost. Teploty by měly vystoupat ke 4 až 9 °C, při nízké oblačnosti bude jen kolem 1 °C.

I ve středu bude na většině území polojasno až oblačno, zejména na Moravě se může opět objevovat nízká oblačnost a mlhy, které mohou být místy mrznoucí. Teploty přes den vystoupají ke 4 až 8 °C, při nízké oblačnosti a mlhách pak bude kolem 2 °C. Ojediněle se může objevit mrholení či slabé sněžení.

Ve čtvrtek by pak mělo být zataženo až oblačno na většině našeho území, místy se může objevit nízká oblačnost a mlhy. Teploty vystoupají k 5 až 9 °C. Při mlze pak bude kolem 2 °C.

Nízká oblačnost a mlhy se budou v Česku objevovat i v pátek. Místy se může vyjasňovat. Teploty se přes den budou držet kolem 1 až 5 °C, v případě vyjasnění může být až 7 °C.

Počasí o víkendu

V sobotu by se měly na většině našeho území objevovat srážky. Sněžit bude nejprve jen na horách, později se sněhové srážky objeví i v polohách kolem 500 metrů. Teploty by se měly držet kolem 1 až 5 °C.

Podobně by mělo být i v neděli, teploty by se mely držet kolem 0 až 5 °C, zejména na horách by tak mohlo i nadále sněžit.