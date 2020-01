5 nejlepších dividendových ETF pro rok 2020

ETF jsou ideální investiční instrumenty pro investory, kteří nemohou, nebo nechtějí věnovat obchodování příliš mnoho času.

Akcie s vysokými dividendami jsou nesmírně atraktivní pro investory, zejména se střednědobým a dlouhodobým časovým horizontem.

Kombinací obou jsou pak ETF, které se soustředí na akcie s vysokými dividendami. 5 nejznámějších dividendových ETF vám představíme v následujícím článku.





ETF – silný nástroj pro investory

Zkratka ETF znamená Exchange Traded Fund. Jedná se o fondy, které jsou obchodovatelné na burze stejnou formou jako akcie. ETF má vždy specifickou skladbu. To znamená, že je sestaveno z titulů podle určitého „tématu“. Může kopírovat index, zaměřovat se na specifické komodity, nebo například na akcie ekologických společností.

Výhodou ETF je jejich okamžitá a trvala obchodovatelnost a velmi nízké poplatky v porovnání s tradičními investičními fondy.

Akcie s vysokými dividendami – stabilní společnosti se zajímavým extra profitem

Akcie s vysokými dividendami představují stabilní, velké společnosti, které po mnoho let generují významné zisky a umožňují investorům podílet se na těchto ziscích vyplácením vysokých dividend. Společnosti jako Daimler, Deutsche Telekom, BMW a E.ON jsou v horní části indexu DAX z hlediska dividendového výnosu (výnos dividend = dividenda / cena akcie).

Obvykle se nejedná o akcie, které by během krátké doby měly potenciál zdvojnásobit cenu. Společnosti s velkým růstovým potenciálem potřebují na svoji expanzi peníze, a tudíž zpravidla vyplácejí velmi malé dividendy nebo vůbec žádné.

Akcie s vysokými dividendami se hodí spíše jako dlouhodobá investice. Fungují jako pevný základ pro sestavení investičního portfolia, které nabízí stabilní příjmy na pravidelné bázi.

PRIIP: Dočasné rozhodnutí emitentů, ale ne možnosti

Naše prezentace nejzajímavějších vysoko-dividendových ETF v současnosti neobsahuje americké produkty, které jsou momentálně nedostupné soukromým investorům v České republice. Důvodem jsou takzvané PRIIP. Pod touto zkratkou se skrývá sousloví Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Jedná se o nařízení EU z konce roku 2014, které nařizuje, že veškeré „zabalené“ investiční produkty musí být poskytovány s jednotnou informací, která objasňuje charakteristiky a rizika daných produktů, aby byla zajištěna potřebná transparentnost pro investora.

Od 1. ledna 2018 vstoupilo toto nařízení v platnost. Jelikož američtí emitenti ETF zatím neposkytli informační dokumenty PRIIP, nejsou momentálně obchodovatelné na evropských burzách cenných papírů, dokud nesplní tento požadavek.

To však neznamená, že některé oblasti jako jsou akcie Wall Street nelze získat jako dividendové ETF. Nejedná se o to, co se v těchto ETF obchoduje, ale pouze o jejich emitenty. Příležitosti investorů, vybrat si nejzajímavější cílové oblasti, zůstávají nezměněny.

Top 5 dividendových ETF roku 2020

Naše nejzajímavější dividendové ETF jsme vybrali nejen z hlediska čistého výkonu. ETF by také měly vykazovat odpovídající rozmanitost, protože i u dividendových ETF je vhodné rozložit vaše investice do různých hospodářských regionů a stanovit určité priority.

Pokud USA, Evropa nebo Asie rozvíjejí relativní sílu vůči jiným regionům. Dva z pěti zde představených ETF investují v USA, jeden fond se zaměřuje na eurozónu, jeden fond se zaměřuje na rozvíjející se trhy a jeden fond investuje globálně.

Do grafů jsme zahrnuli odpovídající indexy ke každému regionu, abychom ukázali, že silná kombinace ETF a vysokých dividend může přinést značnou výkonnost, pokud se zaměříme na nejlepší dividendové ETF.

Všechny grafy zobrazují období dvou let a mapují vývoj daného ETF, přičemž nebereme v úvahu vyplácení dividend. Dané fondy jsou mapovány na německé burze XETRA a tedy v EUR, přestože základní měnou pro tyto fondy je stále USD.

Pořadí zde uvedených ETF nepředstavuje rating z hlediska jejich předchozího úspěchu ani vyhlídek. Všech 5 ETF je velmi kvalitních, ale nedají se mezi sebou relevantně přímo porovnat kvůli rozdílům v investiční oblasti a rozdílnému přístupu vyplácení dividend.

Níže naleznete 5 nejlepších dividendových ETF pro rok 2020:

1. SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF

S objemem fondu přesahujícím 3,1 miliardy EUR je SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (ISIN: IE00B6YX5D40 – symbol: SPYD – měna: USD) jedním z největších jmen v oblasti dividendových ETF. Čtvrtletně rozděluje své výdělky a na všech německých burzách se obchoduje v eurech.

Tento ETF investuje do akcií kótovaných v S&P Composite Index, jejichž dividendy se za posledních 20 po sobě jdoucích let nepřetržitě zvyšovaly.

Graf SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF; Zdroj: www.justetf.com

2. SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (ISIN: IE00B5M1WJ87 – symbol: SPYW – měna: EUR) investuje do akcií společností v eurozóně, jejichž dividendy se za posledních 10 po sobě jdoucích let nepřetržitě zvyšovaly. S objemem fondu 1,8 miliardy EUR se jedná o jeden z největších dividendových ETF. Dividendy jsou vypláceny každých 6 měsíců a obchoduje se na všech německých burzách.

Graf SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF; Zdroj: www.justetf.com

Zbylé 3 nejlepší dividendové ETF pro rok 2020 naleznete zde: lynxbroker.cz

Investování na finančních trzích zahrnuje rizika. Vaše celková ztráta může převýšit Váš celkový vklad.