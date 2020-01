V Plané zdražili svoz odpadu, roční cena za odvoz se může vyšplhat až na desítky tisíc korun.

Na skokové zdražení svozu odpadu si stěžují občané Plané u Mariánských Lázní. Některé zaskočila faktura ve výši až osmdesát tisíc korun. Co si to na radnici na své občany vymysleli? Faktura za vývoz popelnic mnohé občany západočeské obce zaskočila. Město totiž od 1. ledna nejen výrazně zdražilo, ale hlavně zásadně změnilo systém, jak poplatky vypočítává. Mnohým se tak cena za svoz odpadu mohla změnit o to více. V České republice jsou dva typy zpoplatnění svozu odpadů. První z nich vychází ze zákona o místních poplatcích, částka se vypočítává za trvale žijícího občana. Čtyřčlenná rodina tak za popelnici zaplatí čtyřikrát více než domácnost, ve které žije jen jediná osoba, ač mají popelnici stejně velkou a nechávají si ji vyvážet stejně často. Druhý systém, ke kterému se teď Planá uchýlila, vypočítává cenu na základě zákona o opadech, určuje ji objem odpadu, tedy velikost popelnice a zároveň frekvence jejího vyvážení. Obě varianty mají své výhody i nevýhody. U poplatku za občana je například stanovena maximální zákonná výše 1000 Kč ročně. "Do tohoto poplatku se mohou skutečné výdaje obce promítnout pouze částečně," zdůvodňuje místostarosta obce Pavel Nutil, proč se od této varianty odklonili. Město, které má 5413 obyvatel, totiž za odpady zaplatí více, a co nevybere na poplatcích od občanů, musí dotovat z městského rozpočtu. "Na likvidaci komunálního odpadu, který je na území našeho města vyprodukován, budeme muset v letošním roce z rozpočtu města vydat asi 6,4 mil. Kč," prozrazuje Nutil.

Obce si mohou bezi oběma typy svozu odpadu volit sami, variantu, pro kterou se nyní Planá rozhodla, mají v regionu téměř jediní. "I proto se může občanům zdát, že platí více než třeba v nedalekém Tachově," komentuje stížnosti občanů místostarosta obce. Tam se cena vypočítává na poplatníka a činí 500 korun ročně. "Cena se odvíjí od toho, do jaké míry v obci funguje socialismus, tedy zda náklady zaplatí město, nebo je dá k úhradě občanům. Okolní města zkrátka svoz odpadů dotují ze svých rozpočtů, my jsme se z mnoha důvodů rozhodli, že už ho dotovat nechceme," vysvětlil situaci. K podobným závěrům došla i jiná tuzemská města, od nového roku se zdražovalo i jinde.

Nový systém považuje za spravedlivější, hlavně může být pro občany motivační. Pokud se cena odvíjí od velikosti a frekvence vyvážení, spíše si rozmyslí, kolik toho do běžného odpadu vyhodí. "Já sám bydlím v rodinném domku, mám stodvacetilitrovou popelnici, kterou si nechávám vyvážet jednou za čtrnáct dní, za což zaplatím 2500 korun ročně," prozrazuje Nutil.

Nový způsob podle radnice více přispívá ke snižování celkového množství odpadu. "K čemu jsou nám jinak kontejnery na bioodpad, když vlastně nijak nepřispívají ke snížení množství směsného odpadu, jak zněl původní úmysl? Jaký ekonomický smysl má v současné chvíli rozšiřování třídění odpadu," ptá se místostarosta.

Právě třídění bioodpadu Čechům zatím moc nejde. Na podzim se je zajímavě rozhodlo motivovat město Břeclav, podívejte se na reportáž.

Kdo bude chtít na svozu ušetřit, podle něj má jedinou možnost – vyprodukovat odpadu méně. Město se tím připravuje na další nepříjemnost, která citelně zasáhne jejich rozpočet, a to jsou rostoucí poplatky za odvoz odpadu na skládky. Pokud se občané nenaučí správně třídit, náklady za běžný odpad se výhledově rapidně zvýší, a v rozpočtu tak budou chybět peníze na jiné důležité věci.

Nejmenší částka, kterou lze za svoz odpadu nyní v Plané zaplatit, je 1100 korun, a to při vyvážení popelnice o objemu šedesát litrů jednou za měsíc. Nejvíce stojí každotýdenní svoz kontejnerů o objemu 1100 litrů, ten vyjde na 39 750 korun. Pokud si tedy například panelový dům platí dva kontejnery, které chce vyvážet každý týden, zaplatí ročně téměř osmdesát tisíc korun.

"Rozpočteme-li nově vypočítané náklady na hlavu, průměrný občan u nás ročně zaplatí asi 1020 korun, což odpovídá reálným nákladům, které nám vycházejí na částku 1100 korun na občana," doplňuje místostarosta.

"Na radnici jsem devátým rokem, a zatímco náklady za odpady rok od roku rapidně narůstají, poplatky jsme posledních několik let neměnili. Kdybychom je zvedali každoročně, nebyl by rozdíl tak viditelný, i kdybychom se postupně dostali na totožnou částku. Protože jsme je teď zvedli skokově po třech letech, vyvolalo to vlnu nevole," doplnil.

Občany zřejmě nepotěší, že ke zdražování nemuselo dojít naposledy. Zákon o odpadech by se totiž měl zásadně změnit, novela je chystána na letošní či příští rok. "Pokud se novelou zákona určí třeba maximální strop za cenu popelnice, který by stávající ceník převyšoval, je možné, že budeme muset v následujících dvou letech systém znovu změnit," doplnil místostarosta.