Zoo Zlín hlásí nový návštěvní rekord, do zahrady v roce 2019 zavítalo přes 680 000 osob

Zlín - Mimořádný a výjimečný rok. Takto ve zkratce hodnotí rok 2019 ředitel zlínské zoo Roman Horský. Návštěvu areálu si nenechalo ujít 682 826 návštěvníků. Zahrada tak překonala tři roky starý návštěvní rekord, ve srovnání s rokem 2018 se návštěvnost zvýšila o 35 000 osob. Zoo Zlín již po deváté za sebou obhájila pozici druhé nejoblíbenější české zoo, od roku 2003 je nepřetržitě „jedničkou“ Zlínského kraje. Rekordní návštěvnost navíc přinesla i rekordní výši vlastních příjmů zoo.

Zlínská zoo má proto oprávněný důvod k oslavám. Dlouhodobá ekonomická prosperita navíc příznivě ovlivňuje i samotný rozvoj zahrady. „Každý správný „hospodář“ nejen provozuje, ale především investuje do rozvoje a zkvalitňování služeb. Stejně tak to vnímá i náš zřizovatel, statutární město Zlín. Tím, že téměř 90 % našich nákladů dokážeme pokrýt z vlastních příjmů, může nás město Zlín významně podporovat právě v oblasti investic. A to považuji za klíčový faktor našeho společného úspěchu,“ zdůraznil ředitel zoo Roman Horský. Dle jeho slov tak zlínská zoo může plnit všechny svoje role a navíc šířit dobré jméno města Zlína. To vše potvrdila loňská dopadová analýza provozu zoo. Uvedená ekonomická soběstačnost je jednou z nejvyšších v rámci Unie českých a slovenských zoo. Pro zajištění chodu zlínská zoo denně potřebuje více než 300 000 korun, roční rozpočet dosahuje výše 130 miliónů korun. „V roce 2019 činil provozní příspěvek města 23 milionů korun, což byla úroveň příspěvku v roce 1999, a pokryl 2 měsíce provozu. Zoo je ale otevřena denně, není to jen krátkodobá akce nebo událost. Zbývající část jsme si však dokázali zajistit sami,“ uvedl ředitel Horský.

Rok 2019 přinesl zlínské zoo i další úspěchy. Nejvyšší návštěvnost od roku 1991 zaznamenal zámek Lešná, prohlídku zámeckých interiérů si nenechalo ujít 35 528 osob. Během tří let se zde podařilo zvýšit počet návštěvníků téměř o 50 %. Zoo zavedla zvýhodněné společné vstupenky do zoo a zámku Lešná, otevřela novou letní expozici pro aligátory americké, jako první evropská zoo odchovala mořské rejnoky siba ománská. „Získali jsme vzácné gaury indické, pomohli jsme Zoo San Diego, nejlepší zahradě na světě, obnovit chov nesytů afrických. Z areálu zmizelo veškeré jednorázové plastové nádobí, instalovali jsme další nádrže na dešťovou vodu o objemu 60 m3, zahájili tolik potřebnou opravu střechy zámku Lešná. Byl to vskutku skvělý rok,“ hodnotí ředitel.

Investiční podpora zřizovatele se v zoo projeví i v roce 2020. „Velmi oceňujeme, že se po delší pauze společně pustíme do větších investic v podobě nových expozic. Tou poslední totiž byla Zátoka rejnoků ve výši přes 28 milionů korun, kterou jsme otevřeli v září 2014. Letos pod tropickou halou rozjedeme výstavbu expozice pojmenované Jaguar Trek, jejíž součástí bude i úprava návštěvní trasy, a realizaci nového chovného zařízení pro slony v rámci projektu Karibuni,“ přiblížil ředitel Roman Horský.