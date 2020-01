Britský parlament rozhoduje o termínu brexitu

Ve čtvrtek dolní sněmovna britského parlamentu rozhodne o finální podobě prováděcího brexitového zákona. Pokud ho schválí, poputuje zákon do Sněmovny lordů a posléze k formálnímu schválení královně. V případě, že se schvalovací proces obejde bez komplikací, vystoupí Británie z Evropské unie 31. ledna.

Vzhledem k tomu, že konzervativci v čele s premiérem Borisem Johnsonem mají v dolní komoře výraznou většinu, předpokládá se, že bude brexitový prováděcí zákon schválen. Druhým čtením prošel už 20. prosince po vítězství konzervativců v parlamentních volbách.

"Pokud 31. ledna opustíme EU, vyjednáme s našimi evropskými partnery novou dohodu o volném obchodu a budeme i nadále spolupracovat jako přátelé a sobě rovní při řešení největších světových výzev," napsal na svém twitteru Boris Johnson.

Today I met with @vonderleyen . When we leave the EU on January 31st, we will negotiate a new free trade agreement with our European partners and continue to work together as friends and sovereign equals to tackle the worlds greatest challenges. pic.twitter.com/ahN6gYqIVn