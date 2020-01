Za porod dítěte v Americe je zhruba 80 000Kč. Nedostanete je ale - zaplatíte.

Zatímco v Česku patří porod mezi zákroky hrazené ze zdravotního pojištění, některé maminky mají navíc nárok na porodné ve výši až třináct tisíc korun, ve Spojených státech amerických se stále více žen bojí otěhotnět, protože by nezvládly finančně utáhnout poplatky, které se s porodem pojí. Ty přesahují průměrný měsíční plat. Platba za porod v USA v posledních letech rapidně narůstá, náklady se dokonce nyní vyšplhaly na částku, která již převyšuje průměrný měsíční plat Američanů. To plodí obavy, zda vůbec budou rodiče na takový luxus mít. V době, kdy počítají každou korunu, aby mohli budoucímu potomkovi pořídit postýlku, kočárek a další nutné vybavení, jim zdravotní poplatky mohou udělat pořádný vítr v peněžence. Zdravotní systém je v Americe od toho našeho dost odlišný. Řada lidí si pojištění financuje sama a platí nemalé částky i za pouhou návštěvu lékaře. Menší firmy nabízejí drobnou finanční spoluúčast, na vážnější nemoci nebo zákroky si ale rodina musí raději odkládat úspory stranou. I zaměstnanci, kterým firma poskytuje zdravotní pojištění jako zásadní benefit, se musí na případných prohlídkách u lékaře nebo provedených zákrocích finančně podílet, spoluúčast se pohybuje v řádu stovek až tisíců dolarů. A právě porod se stává nečekaně nákladnou záležitostí. Podle nejnovějšího průzkumu, na který upozornil zpravodajský web cbsnews.com, taková životní událost vyjde rodinu asi na 4500 dolarů, tedy 103 tisíc korun. Platí se jak za samotný zákrok, tak za pobyt v nemocnici, který se počítá jak rodičce, tak novorozenému miminku.

Průměrný plat Američanů se nyní pohybuje kolem 41 tisíc dolarů ročně, na měsíc to tedy dělá zhruba 3400 dolarů, tedy asi 77 tisíc korun. Porodnost v USA v posledních desetiletích výrazně klesá, zejména mezi mladými ženami do 30 let. Na tisíc žen ve věku 15 až 44 let se v roce 2018 v USA narodilo pouze 59 dětí.