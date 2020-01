Ranní komentář: Nervozita na trzích polevuje, brent zpět pod 66 USD

Riziková aktiva se včera dočkala dalšího růstu, zatímco bezpečné přístavy, v čele s JPY a drahými kovy, ztrácely. Může za to hlavně zmírnění napětí ve vztazích mezi USA a Íránem, a to navzdory íránskému útoku na americké základny, který se ukázal být nakonec ale docela neškodný. Americký prezident sice naznačil, že na Írán čekají další sankce, další vojenské akce ale neoznámil, což pomohlo k celkovému zklidnění na finančních trzích. Výrazně na to reagovala také cena ropy, která se vrátila zpět pod 66 dolarů za barel (Brent).

Dnešek bude na nové fundamenty chudší a proto i během čtvrteční seance počítáme se spíše klidnějším průběhem.

Dnešní fundamenty: