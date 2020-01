Investoři po íránských útocích: Buy the dip, vyčkat a přidat zajištění

Odvetný íránský útok na minimálně dvě základny s koaličními vojáky v Iráku dnes investorům znovu připomněl, že by měli přehodnotit geopolitické riziko ve svých portfoliích.

Klíčem pro dlouhodobý vývoj je to, zda budou útoky té či oné strany pokračovat i v budoucnu, což samozřejmě nikdo neví. Měnící se signály proháněly od pátku ceny ropy, zlata, akcií a dluhopisů z jedné strany na druhou a přístupy investorů mohou být v takto proměnlivém prostředí různé, napsala agentura Bloomberg, která také posbírala několik názorů na to, jak postupovat.

Po zabití íránského generála Solejmáního a íránském odvetném útoku byly v pátek a dnes obecné vzorce podobné, totož propad rizikovějších aktiv a vzestup bezpečných přístavů. V pondělí se ale bouře utišila a to samé pozorujeme dnes, když Írán ujistil, že neusiluje o válku.

Probublávající napětí

“Domníváme, se, že po většinu roku to bude vřít v zákulisí,” tvrdí šéf investic Patrick Armstrong ve společnosti Plurimi Wealth. Čekat můžeme křehké příměří a občasná vzkypění, kdy lze čekat nárůst, uvedl. “Jsem neochotný býk - ženou to centrální banky,” dodal také. “Myslím si, že cestou nejmenšího odporu pro akcie je posunout se nahoru.”

“Ano, je to nárůst” napětí, domnívá se Viktor Shvets, šéf strategií pro Asii v divizi pro komodity a globální trhy největší australské banky Macquarie. “Můj názor je prostý: centrální banky zaplavují systém likviditou. Dokud tomu tak je, investoři do akcií jsou poměrně ochotni očekávat, že centrální banka opraví problémy v ekonomice a politika opraví geopolitické problémy – proto jsou akciové trhy nadále docela poklidné.”

Povšechné kroky

“Pozoruhodnou odolnost trhu lze vysvětlit tím, že investoři podle všeho celkově uvažují, že nejnovější útoky Teheránu jsou v podstatě povrchním krokem,” uvedl Stephane Barbier de la Serre, stratég ve společnosti Makor Securities. “Trh nyní zhruba říká, že diplomacie, jakkoli je agresivní, by teď měla jednoduše převládnout, každá strana si vyryla svou čáru v písku.”

Volatilita bude i tak nějakou dobu převládat a nejnovější vývoj “pravděpodobně jednou a provždy utne povídačky o zadržované cyklické konjunktuře, ve kterých si trh notuje, se všemi investičními implikacemi, které to bude logicky mít,” uvedl de la Serre. Jeho rada? Kupovat pokles (buy the dip) na čemkoli, co souvisí s ropou a zlatem. Dále kupovat akcie firem, které mají kontrakty s obrannými složkami, a americký dolar, naopak prodávat to, co souvisí s cestováním nebo zábavou, a přesunout se z cyklických aktiv do defenzivních.

Nepřipraveny

“Klíčové je to, že trh nebyl vůbec připraven na špatné zprávy jakéhokoli druhu,” tvrdí Doug Ramsey, šéf investic v Leuthold Group.“Neplánujeme kupovat žádný dip, který tato eskalace potenciálně vytvoří. Místo toho budeme mít spíše sklon prodávat během výplachu v prvním čtvrtletí, pokud se něco takového objeví.”

Zajistit se

“Mnohem více hedgujeme, abychom v našem portfoliu snížili rizika,” uvedl Jackson Wong, ředitel správy majetku ve společnosti Amber Hill Capital. “Hlavní věcí, kterou bychom udělali, je kupovat víc derivátů vztažených k některým ETF a indexům, abychom se zajistili před dalšími poklesy na obecném trhu.” Krátkodobě budou podle něj “bez pochyb” lépe performovat akcie navázané na zlato a ropu, “s honem na ně bych byl ale opatrný, protože medvědí situace se může rychle změnit a já sám ještě tak moc strach nemám”, podotkl.

Kupovat americké akcie

“Pořád bych kupoval americké akcie,” uvedl Stefan Hofer, investiční šéf v LGT Bank Asia. “Nerad bych byl teď moc odvážný. Myslím tím ale, že přemýšlíme o americkém spotřebiteli. (…) Růst mezd je silný, zisky se budou do prvního čtvrtletí zlepšovat,” dodal. “Kdybychom prostě mohli dát pryč celý problém s politickým rizikem, tak jsou Spojené státy z fundamentálního hlediska rozhodně místem, kde být,” uvedl.

Víc než obchodní válka



“Írán vystřídal obchodní válku jako největší hrozba pro trhy – roku 2020 se zmocnilo eskalující blízkovýchodní napětí a investoři budou měnit pozice ve svých portfoliích, aby to zohlednili,” uvedl šéf investičních strategií v AMP Capital v Sydney Shane Oliver. Japonský jen by podle něj mohl posílit na 105 za dolar, bude to ale vyžadovat vážné vystupňování situace, aby to otestovalo tuto úroveň.

Počkat si

“Nečekám, že budu upravovat svoje pozice” v čínských akciích, uvedl Raymond Chen, správce portfolia v with Keywise Capital Management. “Je to krátkodobá událost uprostřed trendu hospodářské konjunktury”, ačkoli “je možné, že jde o nesprávný úsudek na obou stranách”, uvedl s odvoláním na USA a Írán. On sám prý nejdříve počká.

Zastropovaná ropa

“Šance, že nenávratně sklouzneme do otevřené války, je malá,” uvedl Tom Holland z Gavekal Research. “Ve výsledku je tak pořád pravděpodobné, že riziková geopolitická prémie, kterou trhy promítly do cen, v krátkém horizontu opadne a že ropa (WTI) zůstane zavěšená pod 70 USD za barel, i kdyby přišlo další agresivní chřestění zbraněmi”. Brent by na to konto nemusel ani tak přelét 75 USD.

“Největší hrozbou pro můj argument, že výsledkem bude ´vlna buy the dip a blednoucí útěk před rizikem´, by byla další geopolitická událost,” řekl Kay Van-Petersen, makro stratég pro globální trhy v Saxo Capital Markets v Singapuru, a naznačil možnost incidentů, do který by mohly být zataženy KLDR, Čína nebo Tchaj-wan.