Rozbřesk: Eskalace napětí mezi USA a Íránem může zbrzdit riziková aktiva…

Eskalace napětí mezi Íránem a USA bude dál hlavním motorem tržních pohybů. Akciové trhy a riziková aktiva obecně zakončila rok 2019 na optimistické vlně a i díky tomu se například česká koruna posunula v posledních dnech na nejsilnější úrovně od dubna 2018. Optimismus trhů může být ovšem podle mnoha měřítek přehnaný. Například podíváme-li se na americký trh. Investoři velice optimisticky počítají s růstem zisků skoro o 10 %, a to ve chvíli, kdy většina analytiků včetně nás nepočítá s tím, že by americká ekonomika letos jako celek měla růst rychleji než o 2 %.

I takto vysoká očekávání zisků ovšem nedokáží úplně ospravedlnit současné ceny amerických akcií - index S&P 500 si připsal v loňském roce necelých 29 %, což je nejvíce od roku 2013. A díky tomu se ceny amerických akcií obchodují poblíž devatenácti násobku očekávaných zisků - vysoko nad dlouhodobým průměrem. Samozřejmě mohou být i dražší, ale každý vnější šok narušující optimistická očekávání je v tuto chvíli daleko nebezpečnější. A k těm rostoucí napětí mezi Íránem a USA rozhodně patří. I když Donald Trump nejprve mluvil o tom, že má zájem mírnit napětí, nemusí to být už vůbec jednoduché. O víkendu íránská vláda řekla, že se necítí být vázána jadernými dohodami, Donald Trump pohrozil novými útoky a irácký parlament se vyslovil pro stažení amerických jednotek ze země. V takovém prostředí by měly být globální akciové trhy a širší spektrum rizikových aktiv včetně koruny logicky nervózní.



Uvidíme, jak velkou pozornost pak budou investoři věnovat několika zajímavým makro-číslům. My na prvním místě budeme sledovat listopadový výsledek německého průmyslu a hledat v něm jakékoliv náznaky stabilizace (měkké indikátory už je vykazují). Naopak v případě českého průmyslu čekáme, že se zpožděním konečně výrazněji pocítí déle než rok trvající německou průmyslovou recesi. A na druhé straně Atlantiku budeme zvědaví, zda se potvrdí i v prosinci pokračující dobrý výkon amerického trhu práce (tříměsíční průměr payrolls se pohybuje nad 200 tisíci).





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se díky globálnímu akciovému optimismu pohybovala ke konci týdne na nejsilnějších úrovních od dubna 2018. Vyšší napětí mezi USA a Íránem může ale všem středoevropským měnám minimálně načas vzít vítr z plachet. Stejně tak v tomto týdnu koruna asi moc neocení čísla potvrzující slábnutí českého průmyslu.



Zahraniční forex

Nárůst geopolitického rizika v souvislosti se situací v Iráku a Íránu sice vedl k viditelném poklesu úrokových sazeb v USA, avšak měl jen omezený dopad na kurz dolaru. Dolaru spíše přechodně ublížil v pátek zveřejněný velmi slabý výsledek indexu podnikatelské nálady ISM.



Start do nového týdne bude ve znamení zajímavých dat - inflace v eurozóně (měla by zrychlit na 1,3-1,4 %), americký index ISM ve službách. Data mohou být poněkud více nakloněna euru.



Ropa

Ropa Brent si dnes ráno připisuje k dobru více než dvě procenta a její cena roste nad 70 USD/barel. Pokračující cenový růst je primárně reakcí na eskalující geopolitické napětí na Blízkém východě, kdy na jedné straně slibuje Írán tvrdou odplatu USA za zabití íránského generála, na druhé pak americký prezident Trump vyhrožuje případnou “disproporční” odvetou. Navíc, situaci dále komplikuje rezoluce iráckého parlamentu (pro vládu sice nezávazná, ale politicky třaskavá) požadující stažení amerických vojsk, na což americký prezident reagoval hrozbou sankcí vůči Iráku.



Z pohledu ropného trhu je nicméně zásadní, že prozatím nedošlo k narušení fyzických dodávek ropy či ohrožení samotných produkčních kapacit. To je koneckonců hlavní rozdíl oproti zářijovému útoku na saúdská ropná zařízení a z našeho pohledu důležitý argument proti dalšímu růstu cen za předpokladu, že nedojde k další eskalaci napětí v regionu. Celkově máme z fundamentálního pohledu nadále za to, že aktuální dynamika nabídky a poptávky opodstatňuje ceny v rozmezí 60-65 USD/barel.



Tento týden bude pozornost ropného trhu upřena jak na další vývoj v regionu Blízkého východu, tak tradiční fundamentální statistiky. Ty přijdou na řadu již v úterý v podobě dat k zásobám z dílny API, na které naváže středeční přehled oficiálních čísel od EIA. Pátek pak zakončí data k aktivitě amerických producentů od agentury Baker Hughes.