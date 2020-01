Analytici: Jestli dojde k rozdmýchání sporu USA s Íránem, půjde ropa na 80 USD za barel

Podle analytiků je současná eskalace napětí mezi USA a Íránem hrozící až otevřenou vojenskou konfrontací vážným rizikovým faktorem pro další vývoj cen ropy na světových trzích. Pokud by došlo k vojenskému konfliktu, mohlo by to velice rychle poslat ceny ropy vzhůru směrem k 80 USD za barel v případě klíčového Brentu. Aktuálně se jeho cena pohybuje kolem 69 USD za barel , když v reakci na smrt vysokého íránského armádního velitele poskočila o více jak 3,5%.Podle analytiků se alespoň prozatím vzájemný konflikt zmíněných mocností omezí lokálně na oblast Iráku. Je pravděpodobné, že bude docházet k dalším vzájemným útokům menšího až středního rozsahu s okamžitou odvetou druhé strany v podobném rozsahu. Takový vývoj by pustil cenu ropy v případě Brentu jen cca k 70 USD . Pokud by se vzájemné potyčky rozvinuly ve větší konflikt nebo by se přesunuly směrem blíže k ropným polím v jižní části Iráku, pak by mohla cena růst až ke zmiňovaným 80 USD