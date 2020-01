SeekingAlpha: Hlavní katalyzátory roku 2020 na trzích

Jak se v současnosti rýsuje nový rok na akciových trzích? V jakých sektorech by se mohly skrývat možné zisky a kde naopak hrozí propad? Výhled na rok 2020 přináší SeekingAlpha.

Nové přírůstky na burze

Po loňském roce, kdy výnosy velkých společností jako Uber, Lyft či Pinterest byly převáženy zisky debutujících jmen, jako jsou LMP Automotive, Beyond Meat nebo NextCure, by mohl být letošní rok z pohledu nových jmen na burze poměrně aktivní. Někteří analytici si myslí, že svou roli bude hrát efekt WeWork. „Klade se větší důraz na zisky, menší na okamžitý růst příjmů a více pozornosti se směřuje i na správu a řízení společnosti,“ poznamenal hlavní finanční ředitel společnosti EquityZen Phil Haslett.

Mezi společnosti, které by se mohly v roce 2020 začít obchodovat, patří Airbnb, Postmates, Casper (kde má podíl Target), specialista na dovážku lékařské marihuany Eaze, Didi Chuxing, Stripe, švédský fintech Klarna a McAfee (kde má podíl Intel). Specialista na sdílení kódů GitLab již oznámil, že 18. listopadu 2020 vstoupí na burzu. Mezi evropskými IPO by se mohla objevit také německá ropná a plynárenská společnost Wintershall DEA, Orange Africa, Lamborghini a JDE Peet's (kombinace Peet's Coffee a Jacobs Douwe Egberts).

A nakonec nezapomeňme ani na Čínu. Peking údajně přepracovává svá pravidla týkající se počátečních veřejných nabídek akcií ve snaze otevřít své trhy. Tato nová pravidla by měla přijít na přetřes v březnu.

Farmacie

Rok 2020 by mohl být rokem velkých oznámení ve farmaceutickém sektoru. Bernstein si myslí, že nejdůležitějším rozhodnutím roku v této oblasti bude, zda americký úřad pro potraviny a léčiva FDA schválí experimentální léčbu Alzheimerovy choroby léčivem aducanumab od Biogenu. Tento měsíc by se měla dozvědět svůj verdikt ohledně Posimiru, pooperačního analgetika, firma Durect a podobně čeká na verdikt i Aimmune Therapeutics u svého léčiva na alergii na arašídy Palforzia.

Mezi další společnosti, které očekávají klíčová rozhodnutí FDA, patří Acceleron Pharma u Rizaportu na léčbu akutních migrén, Intercept Pharmaceuticals u kyseliny obeticholové, Celgene u Ozanimodu na roztroušenou sklerózu, Vertex Pharmaceuticals u trojité terapie na léčbu cystické fibrózy, Merck na vakcínu proti ebole V920, Bristol-Myers Squibb na Opdivo, Novo Nordisk na Ozempic a Rybelsus, Eli Lilly na trojkombinaci tablet pro dospělé s cukrovkou 2. typu.

Olympiáda

Nike a Adidas budou dvěma hlavními hráči na olympijských hrách v Tokiu, které poběží od 24. července do 9. srpna. Adidas předznamenal, že kolem olympijských her uvede na trh řadu nových produktů. Po posledních dvou olympijských hrách akcie Adidas slušně rostou. Guggenheim vidí olympijské hry také jako katalyzátor pro Nike, přičemž tato společnost očekává, že uvolní svůj marketingový rozpočet a inovace. Pokud jde o média, NBCUniversal již prodal reklamy za více než 1 miliardu dolarů a mohl by tak snadno překročit 1,2 miliardy dolarů z reklam při hrách v Riu v roce 2016.

Technologie

Technologický sektor doposud uháněl na plný plyn. V pozadí se ale skrývá hrozba regulačního odporu proti velkým technologickým firmám, které se snaží rozšířit svou dominanci a zamířit i do dalších odvětví, jako jsou zdravotnické a finančních služby. Předpovědi pro Big Tech se liší od pouhého rozdávání pokut až po scénář odchodu AWS z Amazonu a odštěpení Instagramu a WhatsAppu od Facebooku.

Podle Dana Ivese z Wedbush stojí v roce 2020 za pozornost i snahy společnosti Google dohnat v cloudových technologiích Microsoft a Amazon prostřednictvím fúzí a akvizic a další konsolidace v odvětví kybernetické bezpečnosti. Také označuje letošek jako 5G supercyklus pro Apple. To by mohlo znamenat, že každoroční zářijový Event Applu by mohl být pro akcie silným katalyzátorem.

Streaming

Letošek bude bitvou o streamování. Netflix si vybudoval mezi streamery dominantní postavení, ačkoli na pilu přitlačily těžké výdaje Amazonu Prime, Disney a Apple. Menšinový partner Hulu Comcast se letos opře o NBC, aby na jaře uvedl Peacock, a AT&T vytahuje svou silnou kartu - HBO Max. I přes tyto bitvy vidí mnoho analytiků v současné době ve streamování rostoucí koláč k porcování oproti klesajícím předplatným tradiční placené televize.

Radar fúzí a akvizic

Očekává se, že rok 2020 bude pro fúze a akvizice solidním rokem. „Očekáváme, že touha zvýšit rozsah výroby a přístup k technologiím bude v blízké budoucnosti pohánět fúze a akvizice," uvedla firma PwC. Mezi očekávané cíle fúzí a akvizic letos patří GoPro, XPO Logistics, Sonos, Spirit Airlines, GrubHub, Xilinx, Cirrus Logic či Zendesk. Navíc by mohla opět vyvstat jednání Applu o koupi Netflixu nebo Disney.

Nový zákoník práce

Začal platit nový americký zákoník práce, který zvyšuje práh pro roční výdělek, do kterého je možné uplatnit nárok na odměnu za přesčasy, na 35 568 USD z dosavadního limitu 23 660 USD ročně, a rozšiřuje tak tuto odměnu pro odhadovaných 1,3 milionu amerických pracovníků. I když některé státy již zvedly tento práh nad federální standard, mohlo by toto opatření letos ovlivnit řadou maloobchodníků a restauračních společností. Mezi společnosti, které učiní personální rozhodnutí, patří Walmart, Target, Dolar General, Dollar Tree, Costco či Kroger.

Americký dolar

Analytici Wall Street očekávají v roce 2020 pokles dolaru o několik procentních bodů, který bude následovat po poklesu o 2,6 % ve 4. kvartálu. Ke společnostem, které generují 50 nebo více procent svých prodejů v zahraničí, patří Nvidia, Advanced Micro Devices, Western Digital, 3M, Procter & Gamble, Apple, Boeing, Pfizer a Microsoft.

Kryptoměny

Některá velká jména ve finančním odvětví učinila neúprosný vstup do sektoru blockchainu a kryptoměn. Pokrokem je projekt libry Facebooku a JPM Coryptocurrency Coin od banky JPMorgan Chase. To by mohlo uvést kola do pohybu i u dalších bank a finančních institucí. Analytici jsou ale poněkud rozděleni ohledně dopadu na bitcoin, který začíná rok poblíž 7 100 USD.

Bublina na ropě

Letošek by mohl znamenat rok obratu u cen energií. Analytik Goldman Sachs Brian Singer říká, že po třech letech, kdy OPEC potřeboval snížit produkci, aby zachoval stabilitu zásob, by mohlo přijít víceleté období, kdy OPEC bude muset naopak zvýšit produkci, aby zachoval stabilitu zásob, pákový efekt, zisky, udržitelnosti aktiv a dekarbonizaci průmyslu. Jako dobře umístěné pro případný obrat vidí Goldman Sachs EOG Resources, Pioneer Natural Resources, Parsley Energy a Concho Resources.

Udržitelnost

Očekává se, že zaměření investorů na udržitelnost bude po většinu roku v popředí zájmu. Analytici Wall Street poznamenali, že udržitelné investování již není pouze okrajovou investiční kategorií a že se v roce 2020 pravděpodobně rychle navýší. Spolupracovník JPMorgan Chase Daniel Pinto zde také vidí bod zvratu. „Není to jen jedna banka nebo jeden sektor, jsou to všechna odvětví“ a dále upozorňuje na Světové ekonomické fórum v Davosu ve dnech 21. – 24. ledna, které by mohlo určit směr, jakým se udržitelné investování povede. Existuje i několik ETF orientovaných na životní prostředí a udržitelnost.

Sledování trendů

Mezi další vývoje, které je třeba sledovat v roce 2020, patří důsledky vlny 5G, růst umělé inteligence jako služby, dodavatelské partnerství mezi Starbucks a Uber Eats, potenciální široké partnerství mezi McDonald's a Beyond Meat a nový energetický nápoj od Coca-Coly.

Zdroj: SeekingAlpha