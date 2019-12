Graf dne: Komoditám se v závěru roku daří

Komoditní trhy neměly v posledních letech na růžích ustláno. Od roku 2011 jejich ceny klesly o více než polovinu. Jedinou výjimkou byl snad jen rok 2016, kdy si vzaly zpět desetinu předchozího poklesu. A špatně by na tom nemusely být komodity ani letos, a to hlavně díky silnému závěru roku. Bloomberg komoditní index vzrostl od začátku roku 2019 do dnešního dne o 6,2 % a aktuálně se obchoduje na nejvyšších úrovních od dubna. Ještě na počátku prosince však přidával pouze půl procenta a reálné hrozilo, že letošní rok bude na komoditních trzích už sedmým ztrátovým z posledních devíti let. Finanční trhy povzbudily v závěru roku centrální banky svoji uvolněnou měnovou politikou a také se investoři konečně dočkali dohody na nové obchodní smlouvě mezi USA a Čínou. Právě Čína je největším spotřebitelem komodit na světě.

Vývoj Bloomberg komoditního indexu v tomto roce. Zdroj: Bloomberg