Akcie lítosti a úlevy mileniánů

CNBC před několika dny poukázala na jednu zajímavou firmu a akcii, které bych se rád věnoval právě na konci tohoto roku. Její činnost totiž můžeme v tomto období vnímat i tak trochu symbolicky: Společnost Soliton zbaví zájemce tetování a to mimořádně rychlým způsobem. CNBC konkrétně tvrdí, že zbavit se kresby na kůži obvykle trvá až dva roky, potřeba je tak 12 laserových zásahů a každý z nich může stát 100 – 400 dolarů. Zakladatel firmy Soliton Walter Klemp ale tvrdí, že ta je schopna odstranit tetování během 2 – 3 zásahů, což by tedy byla revoluční změna.



Hovoříme tu o minifirmě, kapitalizace Solitonu totiž nyní dosahuje 208 milionu dolarů. Tržby firmy jsou pak na nule, negeneruje vůbec nic. Jak by se měla vyvíjet budoucnost? CNBC píše, že v této době se velká část mileniánů dostává do stavu, kdy lituje toho, že se v mládí dala tetovat. Pan Klemp k tomu dodává, že z jeho pohledu jsou potenciálními zákazníky firmy dvě skupiny lidí. V té první jsou právě ti, kteří jednoznačně litují toho, co si nechali na kůži vytvořit. Pak je tu ale ještě skupina druhá, kterou by mohlo aktivovat až právě výrazné zjednodušení a zlevnění procesu odstraňování tetování. Třeba i proto, aby si nechali udělat tetování jiné.



Pan Klemp odhaduje, že celé odvětví odstraňování tetování má hodnotu několika miliard dolarů . Počet Američanů se zájmem o tuto proceduru navíc roste – nyní má tetování asi třetina z nich a podle průzkumu Harris Poll z roku 2015 je s ním nespokojena čtvrtina tetovaných. CNBC ale tvrdí, že tato činnost je předmětem ostré konkurence a i Soliton prý varoval své investory, že sice má lepší produkt než konkurence, ale i jeho se mohou týkat cenové tlaky, pokles podílu na trhu a marží.Na trh firma vstoupila na počátku tohoto roku za 5 dolarů na akcii, dnes se obchoduje za cca 12,5 dolarů za akcii. Například podle Maxim Group by se cena měla do roka dostat na 22 dolarů na akcii a firma by měla expandovat třeba i do odstraňování celulitidy. Má prý potenciál generovat tržby v řádech miliard dolarů , ale čeká jí ještě dlouhá cesta. CNBC k tomu dodává, že podle Dr. Paula Friedmana z Dermatology and Laser Surgery Center segment odstraňování tetování vzrostl poté, co společnost Merz představila PFD Patch, nyní je ale podle něj opět čas na změnu.V letošním roce přišlo na trh v USA několik firem, u kterých jsou zřejmá velká očekávání. Je tomu tak i u této společnosti? Jak jsem uvedl, kapitalizace Solitonu nyní dosahuje 208 milionu dolarů , tržby jsou ale nyní nulové, na velký rozjezd se teprve čeká. Na volném toku hotovosti firma za posledních 12 měsíců dosáhla ztráty ve výši cca 10 milionů dolarů , v roce 2018 to bylo necelých 5 milionů, v roce 2017 asi 6 milionů dolarů . Co by firma musela generovat na to, aby svou kapitalizaci ospravedlnila?Ospravedlňujících scénářů vymyslíme hodně, následující graf ukazuje jeden z nich (založený mimo jiné na předpokladu, že beta akcie se rovná jedné). Z tohoto scénáře jsou snad zhruba zřejmé proporce toho, o čem hovoříme. V této variantě se volný tok hotovosti FCF (to, co zbude po investicích) bude postupně zvedat o 3 miliony dolarů ročně. Ke konci období pak po dosažení výše téměř 15 milionů dolarů najede na dlouhodobý růst ve výši 4 % (2 % inflace a 2 % reálný růst):Kdyby firma měla například 10 % FCF marže (soudě podle výsledků Merzu hodně optimistická varianta), musely by její tržby do deseti let dosahovat 145 milionů dolarů . Při 5 % maržích by to bylo asi 300 milionů dolarů . Ve srovnání s oněmi miliardovými odhady potenciálního trhu a tržeb od Maxim Group to asi nejsou nijak vysoká čísla. Jak už to ale v podobných případech bývá, jde jen o velmi hrubá měřítka. Podotýkám, že Merz dosahuje tržeb kolem 1 miliardy eur Akcii této společnosti můžeme v celku vnímat jako investici do lítosti potetovaných mileniánů (podotýkám, že tetování nemám, ale také nemám nic proti němu). Napadnout nás pak může jedna myšlenka: Firma může pomoci rychleji a levněji ulevit od tetovací lítosti s tím, že většina spokojených odtetovaných bude vděčná a již si nic podobného nebude chtít zopakovat (nechtějí dělat neustále stejné chyby...). Nebo se vše naopak dostane do spirály, kdy jednodušší odtetování povede k vyššímu zájmu o tetování samotné (když je tak jednoduché se toho pak zbavit...). Možná nás proto toto téma v čase svátečním a novoročním tak trochu vybízí i k myšlenkám, jak reagovat na případnou úlevu od něčeho, co nás tíží.