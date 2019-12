Počasí na horách: Aktuální sněhové informace

Na hory během svátků konečně dorazilo očekávané ochlazení se sněžením, avšak k ideálním sněhovým podmínkám v lyžařských střediscích to zatím zdaleka nestačí.

Srážky na horách byly zpočátku sněhové jen na hřebenech, takže aktuální výška sněhové pokrývky velmi závisí na nadmořské výšce. Dole v lyžařských střediscích dnes leží nejčastěji jen kolem 5 cm přírodního sněhu, výraznější nárůst sněhové pokrývky nastává ve výšce kolem 1000 m a na hřebenech nejvyšších hor leží sněhu výrazně více. Konkrétní údaje jsou v tabulce zde . Shrnout to lze následovně. Šumava: 5 — 70 cm, Krušné hory: 5 – 25 cm, Jizerské hory: 5 – 25, Krkonoše: 5 — 50 cm, Orlické hory: 5 – 30, Jeseníky: 10 – 50 cm, Beskydy: 5 — 50 cm, Tatry: 10 – 90 cm.

Výrazně si sněhově polepšily i Alpy, kde v posledních dnech spadlo od několika desítek cm až 1,5 m (sever Tyrolska). Sníh tedy již konečně leží i v níže položených horských údolích i v blízkých střediscích Horního Rakouska a Salcburska. Výrazněji nasněžilo i na horách na Slovensku.

Během čtvrtku bude na horách převažovat velká oblačnost a zejména na severozápadním návětří hor se budou ještě vyskytovat sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. V pátek se sněžení objeví na jihozápadě a na severovýchodě našeho území. V noci z pátku na sobotu zesílí příliv chladného vzduchu od severu a sněžit bude především na návětří severovýchodních hor. Zejména na severních horách tak připadne dalších 5 až 10 cm sněhu a ojediněle i více.

Během víkendu se nad naše území začne od západu nasouvat tlaková výše a sněhové srážky tak budou na horách postupně od západu ustávat a lyžaři by se měli dočkat i sluníčka. Od noci z neděle na pondělí po její zadní straně začne proudit především ve vyšších vrstvách atmosféry teplejší vzduch od jihozápadu. Opět se tak vytvoří teplotní inverze.

Tento příliv teplého vzduchu přeruší z dnešního pohledu pravděpodobně silvestrovský přechod slabé studené fronty, který však mnoho srážek nepřinese a vliv nad počasím u nás pak pravděpodobně v začátku roku 2020 opět převezme tlaková výše.

Vzhledem k současným podmínkám tak běžkařům doporučujeme vyrazit do nejvyšších poloh našich pohraničních hor. Velmi dobré podmínky jsou aktuálně na hřebeni Jeseníků v okolí Paprsku, Pradědu a Ovčárny, na hřebenech Krkonoš okolo Černé hory a Míseček, případně na hřebeni Šumavy a možná to půjde i kolem Klínovce a Fichtelbergu v Krušných horách. V závěru týdne se mírně zlepší sněhová situace i v nižších polohách severních hor (Jizerské hory), ale jestli bude množství sněhu stačit na strojovou úpravu tratí, to je zatím stále nejisté.

Počet upravených sjezdových tratí se bude v následujících dnech jistě zvyšovat. Mráz v následujících 4 dnech umožní využít umělé zasněžování, takže bude přibývat i možností, kam se vydat brázdit i naše svahy.