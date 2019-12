Pražské letiště praská ve švech. Češi cestují na Vánoce za exotikou

Češi dávají stále častěji přednost Vánocům v zahraničí. Podle cestovních kanceláří jednoznačně vedou exotické země, kam na svátky poletí asi 150 tisíc Čechů.

Letiště praská ve švech a u odbavovacích terminálů se tvoří dlouhé fronty. Tisíce lidí raději tráví Vánoce v zahraničí. Loni na pražském letišti odbavili od 23. do 26. prosince zhruba 140 tisíc cestujících. "Letos očekáváme přibližně se šesti procentním nárůstem," řekl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Lidé prý během svátků nejčastěji míří do Londýna, Moskvy, Amsterdamu nebo do Paříže. Jde však spíše o cizince žijící v Česku, kteří se na svátky vracejí domů. U Čechů podle cestovních kanceláří vede o svátcích exotika. Letos jich do ciziny vyrazí zhruba 150 tisíc – tedy zase o něco více, než loni. Nejpopulárnější destinací je Egypt, nebojíme se prý ale ani vzdálenějších míst.